PYD/PKK'dan Kilis'e roketli saldırı

Serap Belovacıklı

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi.Afrin'in kırsalındaki teröristler tarafından saat 16.15 sıralarında Ekrem Çetin Mahallesi'ne atılan roket, inşaat halindeki iki katlı binanın altındaki iş yerine isabet etti. Can kaybı ve yaralanmanın meydana gelmediği olayın ardından polis ekipleri, çevre güvenliğini alarak inceleme başlattı.Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.İlçeye sabah da saldırıda bulunulmuş, roket sınırdaki zeytinliğe isabet etmişti.AA