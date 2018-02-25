PYD/PKK’nın eski eş başkanı Salih Müslim yakalandı! Salih Müslim kimdir?



SALİH MÜSLİM'E YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI



ADALET BAKANLIĞI SALİH MÜSLİM İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İçişleri Bakanlığı Salih Müslim'in başına 4 milyon TL ödül koymuştu.

OTELDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

SALİH MÜSLİM KİMDİR

Can Hakman

Türkiye'nin başına 4 milyon lira ödül koyup arananların bulunduğu kırmızı listeye aldığı terör görütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim yakalandı. Türkiye Müslim hakkında 13 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarmıştı. Çekya İnterpol Birimi,'in 24 Şubat'ta'da Türkiye'nin talebi ve ilettiği yakalama emirlerine istinaden gözaltına alındığını Türk makamlarına bildirdi.​ Prag'da yakalanan Salih Müslim Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkarılacak. Müslim'in yakalanmasıyla ilgili Türk yetkililer "Şimdilik hakkında geçici tutuklama kararı var" şeklinde açıklama yaptı.PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim'in Brüksel'de bir toplantıya katıldığı, Prag'da da benzer bir etkinliğe katılacağına yönelik medyadaki haberler üzerine Çek yetkililerden yakalanması talep edildi.Harekete geçen Çek güvenlik güçleri, Müslim'i 02.35'te gözaltına alarak durumu EGM yetkililerine iletti.Adalet Bakanlığı ile irtibata geçen EGM İnterpol Daire Başkanlığı yetkilileri, Müslim'in Türkiye'ye iadesi amacıyla gerekli evrakın hazırlanması ve iletilmesi için sürecin başlatıldığını, dosyanın bugün veya yarın ivedilikle Çekya makamlarına iletileceğini bildirdi.Terör örgütü PYD/PKK'nın eski eş başkanı Müslim, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına istinaden, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" ve "tehlikeli maddeleri nakletme" suçlarından aranıyordu.​Adalet Bakanlığı'nın terörist elebaşı Müslim'in Türkiye'ye iadesi için Çekya Interpol'ü ile görüştüğü açıklandı.Türkiye'de terörden arananların içerisinde kırmızı listede yer alan Salih Müslim, geçtiğimiz günlerde Çekya'nın başkentinde bulunan lüks bir otelin lobisinde görüntülenmişti."AB'NİN DE DEVREYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Doğrudan doğruya iki devlet arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığına göre, iki ülke arasında işbirliği Interpol üzerinden mi yapılacak? Çekya AB'nin üyesi. Ben AB'nin de devreye gireceğini düşünüyorum. Uzun bir müzakere olacağını düşünüyorum. Çok da kolay bir iade süreci olacağını düşünmüyorum" değerlendirmesinde bulundu.1951 yılında Halep'te dünyaya gelendoğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamlamıştır.Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katılmıştır.Salih Müslim, bugün Suriye Demokratik Birlik Partisi lideri olarak PYD örgütünün içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmiştir.Salih Müslim Suriye'deki en güçlü Kürt lider olarak tanınmaktadır. Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesindetekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmiştir.Prag'da yakalanan Salih Müslim, PYD/PKK’nın eski eş başkanıydı ve kırmızı bültenle aranıyordu.