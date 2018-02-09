PyeongChang 2018 Kış Olimpiyatları başladı

TÜRKİYE'Yİ 8 YARIŞMACI TEMSİL EDECEK

TÜRKİYE'NİN KIŞ OLİMPİYATLARI TARİHİ

KUZEY KORE GÜNEY KORE AYNI BAYRAK ALTINDA

Erdinç Şahin

35 bin kişi kapasiteli'nda gerçekleştirilecek ve 2 saat sürecek törenle startı verildi, bayrağımızı taşıyan'nin liderliğinde'nde geçişini tamamladı.Güney Kore’nin PyeongChang kenti 23. Kış Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapıyor. Resmi olarak 9 şubat cuma günü başlayacak olan kış olimpiyat oyunları 25 şubatta sona erecek. 95 ülkeden 2900 sporcunun katılacağı olimpiyat oyunlarında ülkemizi Alp Disiplini branşında Özlem Çarıkçıoğlu ve Serdar Deniz; Kayakla Atlama branşında Fatih Arda İpcioğlu; Kayaklı Koşu branşından Ayşenur Duman, Hamza Dursun ve Ömer Ayçiçek; buz pateninde Alisa Agafonova ve Alper Uçar temsil edecek.2018 Pyeong-Chang Kış Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına saatler kala spor dünyasında gözler Güney Kore'ye çevrildi. Türkiye'nin Kış Olimpiyatları macerası, 1936 yılında Almanya'da başladı. Türkiye tarihinde 17. kez katılacağı olimpiyat oyunlarında 8 sporuyla temsil edilecek. İlk kez 1936 yılında Almanya'nın Garmisch Partenkirchen kentinde düzenlenen kış olimpiyat oyunlarına 2 dalda 6 sporcuyla katılan Türkiye, şu ana kadar madalya kazanma başarısı gösteremedi.1952, 1972 ve 1980 yıllarında oyunlara sporcu gönderemeyen Türkiye, 1994 ve 1998 yıllarındaki ise birer sporuyla temsil edildi. Türkiye'nin Kış Olimpiyat Oyunları'na en fazla sporcu gönderdiği yılsa, 1968 oldu. Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa'nın Grenoble kentindeki oyunlara kayaklı koşuda 4, alp disiplininde de 7 olmak üzere, toplam 11 sporcuyla katıldı. 2002 yılında Salt Lake City'de düzenlenen organizasyonda kayaklı koşu sprint dalında mücadele eden Kelime Çetinkaya, Kış Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden ilk kadın sporcu olarak kayıtlara geçti.PyeongChang 2018'in en etkileyici anı ise, yıllardır birbirine düşman iki Kore ülkesinin, Kuzey'in ve Güney'in aynı anda, ortak bir bayrak altında tören alanına girmesi oldu.