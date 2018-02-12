Pyeongchang’da yarışan atletlerin Tinder hesaplarını paylaşan bir Instagram sayfası açıldı

Erdinç Şahin

kentinde düzenlenenyarışan sporcular ünlü çöpçatanlık uygulamasıyoğun ilgi gösterdi.1988’den bu yana olimpiyat oyunlarında olimpiyat köyünde kalan sporculara toplam 110 bin prezervatif dağıtılırken bu rekor sayıda Tinder’ın da katkısı bulunuyor.’nda atletlerin kullandığı ve daha sonra tüm dünyada yaygınlaşanda atletlerin en çok kullanacağı uygulamaların başında geliyor. Öyle ki; atletlerinhesaplarındaki profillerinin paylaşıldığı bir Instagram hesabı bile açıldı.kentinde düzenlenecek kış olimpiyatlarında prezervatif rekoru kırılacak. Atletlere 110 bin prezervatif dağıtılacak. Tinder'ın yaygınlaşmasının prezervatif rekoruna neden olduğu ifade ediliyor.Atletler profillerinde müsabaka esnasında ve antrenmanda çekilmiş fotoğraflarıyla beraber günlük yaşantılarından da kareler paylaşırken hayatları hakkında ufak bilgilere de sayfalarında yer veriyor.Korea Biomedical Review'un haberine göre prezervatiflerin toplam değeri 93 bin dolar oldu. Olimpiyat komitesinden yetkililer yaptıkları açıklamada daha önce hiçbir organizasyonda böylesine fazla sayıda prezervatif dağıtmadıklarını söylediler.