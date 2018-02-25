PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kadınlar curling'i İsveç kazandı!

Erdinç Şahin

’nın kadınlar curling finalinde İsveç, ev sahibi’yi 8-3 yenerek altın madalya kazandı.kentinde düzenlenen oyunların son günündeki kadınlar curling finalinde,karşılaştı.’den oluşan kadrosuyla İsveç, Güney Kore’yi 8-3 mağlup ederek kadınlarda 2006 ve 2010’un ardından üçüncü kez olimpiyat şampiyonu oldu.Güney Kore’nin gümüş madalyada kaldığı kadınlar curling kategorisinde, üçüncülük mücadelesinde Büyük Britanya’yı 5-3 yenen Japonya ise bronz madalya elde etti.