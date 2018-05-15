Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım Bankacılığı ve Gayrimenkul Projeleri Finansmanı Direktörü Hakan Çağlar, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçilere, tarım sektörünün dinamiklerini doğru algılayıp ihtiyaca özel çözümler üreterek hizmet verdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Sektör her geçen gün büyümeye devam ederken, bizler de felsefemizden sapmadan, üreticilerimiz ile beraber bu sektöre destek vermeye devam edeceğiz. QNB Finansbank olarak tarım sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 200 bin müşterimiz mevcut. 2017 yılında üreticilerimize ve tarımsal alanda faaliyet gösteren tedarikçi müşterilerimize 3 milyar liradan fazla kredi kullandırdık. Kredilerimizi yüzde 50 büyüttük ve sektör payımızı yüzde 3,2’den yüzde 3,4’e taşıdık. 2018 yılında da hedefimiz sektörün üzerinde bir büyüme sağlayarak pazar payımızı arttırmak ve yeni ürün ve hizmetlerimiz ile çok daha fazla sayıda çiftçimize ulaşmak"

Tarım sektörüne yönelik olarak alanında uzman özelleşmiş bir kadro ile 59 ilde 200’ü aşkın portföy yöneticisi ile müşterilere hizmet verdiklerini bildiren Çağlar şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bitkisel üretimden hayvansal üretime, organik tarım, seracılık, su ürünleri ve arıcılık gibi sektörlerde, o sektörün iç dinamiklerine uygun vadeler ile gerek üreticilerimize gerekse tarımsal alanda faaliyet gösteren tedarikçi firmalarımıza kredi imkanı sağlıyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce satışa sunduğumuz CardFinans Tarım Kart’a bu yıl müşterilerimizi memnun edecek birçok yeni özellik ekleyerek yeni bir yüze kavuşturacağız. Ağustos ayı itibariyle satışa sunmayı planladığımız Tarım Kartımız ile üreticilerimiz tüm tarımsal girdi ihtiyaçlarını Bankamız ile anlaşmalı üye iş yerlerinden Tarım Kartları ile yapabilecek, ödemelerini hasat tarihine kadar öteleyebilecekler. Üstelik yapmış oldukları alışverişlerde altı aya varan vadelerde yüzde 0 faiz avantajından yararlanabilecekler. Ek olarak, aylık düzenli geliri olmayan üreticilerimiz SGK, BAĞ-KUR prim ödemelerini otomatik ödeme talimatı vererek Tarım Kart limitleri içerisinde gerçekleştirebilir, böylece prim borçlarını hasat tarihinde ödeme imkânına sahip olabilirler. Bu yeni özellikler ile bu yıl çok daha fazla üreticimize Tarım Kart ile ulaşmayı hedefliyoruz."

Çağlar, finansçı kimlikleri ile müşterilerin yalnızca bankacısı değil, aynı zamanda iş ortağı olmak, onları anlamak ve sorunlarına beraber çözüm getirmenin en önemli hedefleri olduğunu belirterek, bu kapsamda, 2016 yılında QNB Finansbank olarak sosyal sorumluluk alanında EFSE ile iş birliği yaparak ülke çapında bir Finansal Okuryazarlık projesi başlattıklarının bilgisini verdi.

2016 yılından bu yana her yıl farklı illerde çiftçilerle bir araya gelerek finansal araçların verimli kullanılması, gelir-gider yönetimi ve tasarrufların değerlendirilmesi konularında eğitimler düzenlediklerini ifade eden Çağlar, "Alanlarında uzman danışmanlarından aldığımız bu eğitimlerde yalnızca Finansal Okur Yazarlık değil toprak analizi, hayvan ölümlerinin engellenmesi, süt hayvancılığı ve besicilik gibi tarım ve hayvancılığa ilişkin birçok konuda da özel oturumlar yapıyoruz. Bu yıl da önceliğimiz daha önce hiç bulunmadığımız illerde yeni toplantılar düzenleyerek daha çok çiftçiye ulaşmak ve bu alanda üreticilerimizin yanında olmak." ifadelerini kullandı.