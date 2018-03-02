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Qualcomm sonunda fiyatı açıkladı

2017’de başlayan Broadcom – Qualcomm arasındaki flört 2018’de devam ediyor. Bilindiği üzere Broadcom geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Qualcomm’u satın almak için hisse başına 70 dolarlık bir teklifte bulunmuştu. Fakat bu teklif Qualcomm’lu yetkililer tarafından reddedilmişti.

Qualcomm sonunda fiyatı açıkladı
Fakat Broadcom pes etmedi. Bu yılın başlarında teklifini gözden geçiren şirket, hisse başına 82 dolarlık oldukça iyi bir teklifle tekrardan Qualcomm’un kapısını çalmıştı. Bu sefer daha olumlu geçen görüşmelerin ardından Qualcomm’lu yetkililer teklifin NXP satın alımını içermediği gerekçesiyle cevaplarının olumsuz olduğunu bildirmişlerdi.

Son olarak kısa süre önce Qualcomm, NXP’yi satın almak için verdiği teklifi yüzde 16 arttırarak 44 milyar dolara çıkarmış ve bu hamle sonrasında Broadcom, teklifini yüzde 4 oranında düşürerek 117 milyar dolara çekmişti.

Çip sektörünün iki önemli ismi son olarak 14 Şubat’ta yani Sevgililer Günü’nde bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmenin ardından ne Broadcom, ne de Qualcomm cephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ta ki geçtiğimiz güne kadar.

Qualcomm’lu yetkililer Broadcom’un teklifine olumlu cevap verebilmeleri için 160 milyar dolarlık bir teklifin yeterli olacağını belirttiler. Bu hali hazırda Broadcom’un yaptığı son tekliften yüzde 36 daha yüksek bir meblağ.

Şimdilik gözler Broadcom cephesine çevrilmiş durumda. Fakat bu kadar yüksek bir fiyat için onay çıkması pek de olası görünmüyor. Keza yapılan son teklif az önce de belirttiğimiz üzere 117 milyar dolardı.
 

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