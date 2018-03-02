Qualcomm sonunda fiyatı açıkladı

Adem Özdoğan

Fakatpes etmedi. Bu yılın başlarında teklifini gözden geçiren şirket, hisse başına 82 dolarlık oldukça iyi bir teklifle tekrardan Qualcomm’un kapısını çalmıştı. Bu sefer daha olumlu geçen görüşmelerin ardından Qualcomm’lu yetkililer teklifinsatın alımını içermediği gerekçesiyle cevaplarının olumsuz olduğunu bildirmişlerdi.Son olarak kısa süre önce’yi satın almak için verdiği teklifi yüzde 16 arttırarak 44 milyar dolara çıkarmış ve bu hamle sonrasında Broadcom, teklifini yüzde 4 oranında düşürerek 117 milyar dolara çekmişti.Çip sektörünün iki önemli ismi son olarak 14 Şubat’ta yani Sevgililer Günü’nde bir araya gelmişlerdi. Bu görüşmenin ardından ne Broadcom, ne decephesinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Ta ki geçtiğimiz güne kadar.Qualcomm’lu yetkililer Broadcom’un teklifine olumlu cevap verebilmeleri içinbir teklifin yeterli olacağını belirttiler. Bu hali hazırda Broadcom’un yaptığı son tekliften yüzde 36 daha yüksek bir meblağ.Şimdilik gözlercephesine çevrilmiş durumda. Fakat bu kadar yüksek bir fiyat için onay çıkması pek de olası görünmüyor. Keza yapılan son teklif az önce de belirttiğimiz üzere 117 milyar dolardı.