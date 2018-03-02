Quaresma, Beşiktaş ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Erdinç Şahin

Hukuk Müşavirliği'nce 02.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Kulübü futbolcusu'nun aynı müsabakadaki" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 02.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Kulübü'nün 01.03.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 12/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.