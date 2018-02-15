Quaresma cezayı yedi, FIFA’ya gitti

ÖLÇÜSÜZ TEPKİLERE DE CEZA

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KARAR ÇIKACAK

PRİMİ DE İSTİYOR

Erdinç Şahin

Siyah-Beyazlı kulüp 2,5 sezonda 25 sarı, 3 kırmızı kart görenyıldıza disiplin talimatı gereğince 350 bin euro para cezası kesti.'ya başvurarak cezanın iptalini isteyen 34 yaşındaki futbolcu haksızlığa uğradığını iddia etti.dönenda 400 bin euro ceza için aynı yolu izlediği belirlendi.Ricardo Quaresma'nın kulüp tarafından kendisine verilen disiplin cezaları nedeniyle Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet ettiği ortaya çıktı.Portekizli yıldız geride kalan yaklaşık 2,5 sezonda performansıyla elde edilen başarılarda büyük pay sahibi olsa da gördüğü kartlar nedeniyle birçok kez takımı zor durumda bıraktı. Siyah-beyazlı yönetim de disiplin talimatı gereğince 2015-16'da 12 sarı, 2 kırmızı; 2016-17'de 10 sarı ve bu sezon 3 sarı, 1 kırmızı kart gören 34 yaşındaki futbolcuya toplamda yaklaşık 350 bin euro para cezası uyguladı. Ricardo Quaresma'nın geçen sezon genelde oyundan alındıktan sonra teknik heyete karşı ortaya koyduğu ölçüsüz tepkileri de göz önünde bulunduran siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya ağır bir fatura çıkardı.Beşiktaş'la 2020'ye kadar sözleşmesi olan ve yıllık 2 milyon 100 bin euronun yanı sıra maç başına 4 bin euro kazanan Portekizli oyuncu, 350 bin euroluk cezaya karşı çıkarak, FIFA'ya başvurdu. FIFA'dan para cezasının iptal edilmesini isteyen Quaresma haksızlığa uğradığını ileri sürdü. Beşiktaş'la iletişime geçen FIFA'nın önümüzdeki günlerde Portekizli futbolcunun başvurusunu karara bağlaması bekleniyor.Beşiktaş'ı FIFA'ya şikayet eden ikinci isim ise Vincent Aboubakar oldu. Kiralık olarak geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen ve 4 sarı, 3 kırmızı kart gören Kamerunlu golcü kendisine verilen yaklaşık 400 bin euro para cezası nedeniyle Quaresma gibi FIFA'nın kapısını çaldı.Porto'ya geri dönen Aboubakar şampiyonluk priminin kendisine ödenmediği gerekçesiyle de geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulüp hakkında 252 bin 137 euroluk icra takibi başlatmıştı.58: Beşiktaş'ta beşinci sezonunu geçiren Ricardo Quaresma 52'si sarı, 6'sı kırmızı olmak üzere toplam 58 kart gördü. Hakemler, Portekizli yıldıza son 2,5 yılda ise 25 sarı, 3 kırmızı kart çıkardıMilliyet