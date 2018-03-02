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Quaresma'ya ağır ceza kapıda

TFF Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Ricardo Quaresma'yı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti

02 Mart 2018, Cuma 20:59
Quaresma'ya ağır ceza kapıda
TFF'den yapılan açıklamada, Ricardo Quaresma'nın, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanan Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi ve saldırısı nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.
 

16 MAÇ CEZA ALABİLİR


Aynı karşılaşmada Beşiktaş Kulübünün, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Fenerbahçe Kulübünün de sevkinin gerçekleştiği kaydedildi.
 
TFF Hukuk Müşavirliği, oyundan atılan Ricardo Quaresma’yı 'kural dışı hareket' ve 'saldırı' sebebiyle, PFDK’ya sevk etti. İlgili maddelerde 43. maddenin (Kural dışı hareket) 2-6 maç, 44. maddenin (Saldırı) ise 5-10 maç cezası var.


 
Hakem raporu şöyle;

Müsabakanın orta hakemi Aydınus, Querasma'nın ihraç nedenini raporunda, "Rakip takım oyuncusunun suratına eliyle vurma" ifadesiyle anlatırken, "7 sırt numaralı oyuncunu (Quaresma) rakip takımın 89 sırt numaralı (Souza) oyuncusunun suratına eliyle vurması üzerine ihraç ettim.

Oyun dışı kalan futbolcu dışarı çıkmak yerine arkadaşlarının engellemesine rağmen tekrar aynı oyuncunun üzerine gitmeye çalışmıştır" sözlerine yer verdi.

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