Quentin Tarantino'nun tecavüzle suçlanan Roman Polanski'yi savunduğu röportaj tepki topladı



QUENTIN TARANTINO TECAVÜZ OLMADIĞINI SAVUNDU

Can Hakman

2003 yılında yapılan radyo röportajında,'nun 13 yaşındaki kızın cinsel ilişkiye kendi isteğiyle girdiğini söyleyerek Polonyalı yönetmen'yi savunması tepki topladı.1977 yılında 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yasa dışı bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmiş, 42 gün hapis yattıktan sonra salıverilmiş ancak tecavüzle suçlandığı dava devam ederken'den kaçmıştı.Tarantino,ve'a verdiği röportajda "13 yaşındaki birine tecavüz etmedi" diyor. "Bu kanunen tecavüzdü. Kanuni olarak reşit olmayan biriyle cinsel ilişkiye girdi, peki. Ama bu tecavüz değil.""Bana göre, tecavüz kelimesini kullandığınızda, şiddetten, güç kullanmaktan bahsediyor olmalısınız.", Tarantino'ya çocuğa tecavüzden önce psikoaktif ilaçlar ve alkol verildiğini hatırlatmasına rağmen ünlü yönetmen görüşünde ısrar ediyor.Tarantino "Hayır, böyle bir şey olmadı. (Mağdur çocuk için) İlişkiye girmek istedi ve onunla flört etti" diyor.Röportajın ileri safhalarında Tarantino olayın yasa dışı olduğunu kabul ediyor ve 13 yaşındaki mağdur kendi kızı olsa adamı "eşek sudan gelinceye kadar döveceğini" söylüyor.Ve şöyle devam ediyor: "Bunun tecavüz olduğuna inanmıyorum. Bunun hukuk dışı olduğuna inanıyorum. 13 yaşındayken değil, 13 yaşındaki bu parti kızlarıyla değil."Quivers Tarantino'ya, 13 yaşındaki çocuklarla sosyalleşmeseydi Polanski'nin böyle bir duruma düşmeyeceğini söylüyor.Yönetmen ise "Kızlardan hoşlanıyor" şeklinde yanıt veriyor.Tarantino, BBC'nin konuyla ilgili röportaj talebine yanıt vermedi.Röportajın ortaya çıkmasının ardından Twitter'da pek çok kişi bu yorumlara şoke olduklarını yazdı.14 yaşındayken Amerikalı aktör Kevin Spacey'nin kendisine cinsel ilişkide bulmak için girişimde bulunduğunu öne süren Anthony Rapp, röportajı "tüyler ürpertici" olarak değerlendirdi.