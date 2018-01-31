Quiksilver'ın CEO'su Pierre Agnes okyanusta kayboldu



SİS NEDENİYLE GEÇ DÖNECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Can Hakman

Açıklamada, Pierre Agnes'i arama çalışmalarının başlatıldığı ve ilk etapta 4 deniz aracı ve iki helikopterin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.Yerel gazetelerden Sud Ouest, 54 yaşındaki dünyaca ünlü spor giyim markasıbaşta olmak üzere,ve'i de bünyesinde bulunduran Boardriders Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Agnes'in "Mascaret 3" isimli tekne ilelimanından tek başına açıldığını yazdı.Haberde Agnes'in, okyanusa açıldıktan bir süre sonra yetkililere, sis nedeniyle geç döneceği şeklinde bir uyarıda bulunduğu belirtilirken, bu uyarıdan sonra kendisiyle iletişimin kesildiği kaydedildi.Fransız rüzgar sörfü milli takımının eski üyesi olan Agnes, 1998'de girdiğişirketinde 2005'te Avrupa bölgesi, 2014'te ise dünya ölçeğinde Yönetim Kurulu Başkanı görevini üstlenmişti.Boardriders Inc, bu ay yaptığı açıklamada, rüzgar sörfü, kayak ve spor giyim alanında en büyük rakibi olan Avustralyalı Billabong markasını satın alma girişimlerinin başladığını duyurmuştu.