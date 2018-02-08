Quincy Jones'tan Ivanka Trump'la ilgili olay sözler: Bir süre çıktık, bacakları çok güzeldi

Can Hakman

84 yaşındaki Grammy ödüllü'ye verdiği röportajda kızıile çalışan'in kendisine "Ivanka seninle akşam yemeği yemek istiyor" dediğini ve kendisinin de "Tamam hallederiz" cevabını verdiğini açıklayarak şöyle devam etti:Hayatımda gördüğüm en güzel bacaklara sahip kızdı. Yanlış bir babadan doğmuş. Trump'ı hiç sevmem, mental sağlığı yerinde değil, megalomanyak ve narsist. Ona hiç katlanamıyorum.84 yaşındaki Jones ile Ivanka tanıştığında genç kız 25 yaşındaydı.aynı röportajdaüyelerini de dünyanın en kötü müzisyenleri ilan etti:gördüğüm en kötü bas gitarist. Ringo? Hakkında konuşmaya bile gerek yok. Bir keresindeile stüdyodaydım. Ringo bir şarkıyı çalmak için 3 saatini harcamış ama yine de başaramamıştı.