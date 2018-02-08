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Quincy Jones'tan Ivanka Trump'la ilgili olay sözler: Bir süre çıktık, bacakları çok güzeldi

Efsane müzisyen/prodüktör Quincy Jones, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile yıllar önce çıktığını açıkladı ve ekledi: Gördüğüm en güzel bacaklara sahip kızdı
 

Quincy Jones'tan Ivanka Trump'la ilgili olay sözler: Bir süre çıktık, bacakları çok güzeldi
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84 yaşındaki Grammy ödüllü Quincy Jones Vulture'ye verdiği röportajda kızı Kidada ile çalışan Tommy Hilfiger'in kendisine "Ivanka seninle akşam yemeği yemek istiyor" dediğini ve kendisinin de "Tamam hallederiz" cevabını verdiğini açıklayarak şöyle devam etti:

Hayatımda gördüğüm en güzel bacaklara sahip kızdı. Yanlış bir babadan doğmuş. Trump'ı hiç sevmem, mental sağlığı yerinde değil, megalomanyak ve narsist. Ona hiç katlanamıyorum.



84 yaşındaki Jones ile Ivanka tanıştığında genç kız 25 yaşındaydı.

Quincy Jones aynı röportajda The Beatles üyelerini de dünyanın en kötü müzisyenleri ilan etti:

Paul McCartney gördüğüm en kötü bas gitarist. Ringo? Hakkında konuşmaya bile gerek yok. Bir keresinde George Martin ile stüdyodaydım. Ringo bir şarkıyı çalmak için 3 saatini harcamış ama yine de başaramamıştı.
 


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