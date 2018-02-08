Quincy Jones'tan Ivanka Trump'la ilgili olay sözler: Bir süre çıktık, bacakları çok güzeldi

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84 yaşındaki Grammy ödüllü Quincy Jones Vulture
'ye verdiği röportajda kızı Kidada
ile çalışan Tommy Hilfiger
'in kendisine "Ivanka seninle akşam yemeği yemek istiyor" dediğini ve kendisinin de "Tamam hallederiz" cevabını verdiğini açıklayarak şöyle devam etti:
Hayatımda gördüğüm en güzel bacaklara sahip kızdı. Yanlış bir babadan doğmuş. Trump'ı hiç sevmem, mental sağlığı yerinde değil, megalomanyak ve narsist. Ona hiç katlanamıyorum.
84 yaşındaki Jones ile Ivanka tanıştığında genç kız 25 yaşındaydı.
Quincy Jones
aynı röportajda The Beatles
üyelerini de dünyanın en kötü müzisyenleri ilan etti:
Paul McCartney
gördüğüm en kötü bas gitarist. Ringo? Hakkında konuşmaya bile gerek yok. Bir keresinde George Martin
ile stüdyodaydım. Ringo bir şarkıyı çalmak için 3 saatini harcamış ama yine de başaramamıştı.
Can Hakman