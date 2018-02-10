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Rabia'nın yazdığı mektup 10 bin öğrencinin yüzünü güldürdü

Ağrı'daki Pirebat Köyü'nde yaşayan 7’nci sınıf öğrencisi Rabia Kahriman'ın (12) köydeki çocuklar için yardım talep ettiği mektubuna, İstanbul’daki köylüsü ve akrabası iş adamı Halis Kahriman duyarsız kalmadı. İş adamı Halis Kahriman’ın girişimiyle 10 bin kişiye kıyafet dağıtıldı

10 Şubat 2018, Cumartesi 11:52
Rabia'nın yazdığı mektup 10 bin öğrencinin yüzünü güldürdü
Rabia Kahriman, İstanbul’da yaşayan köylüsü ve akrabası olan Halis Kahriman’a bir mektup yazdı. Mektubunda, "Sevgili Halis amca, ben sizin köydeki okuduğunuz okulda okuyan bir öğrenciyim. Hani bir gün bizim köyde yaptırdığınız taziye evinin açılışında bize demiştin ki 'Biz okula ayakkabı ve pantolonlarımız yırtık bir şekilde gidiyorduk. Zor şartlarda okuyorduk. Derslerinize iyi çalışın, okuyun.’ Derslerime çok iyi çalışıyorum. Bizim okuldaki birçok öğrencinin montları ve ayakkabıları yok ve ben bu duruma çok üzülüyorum. Rica etsem yardım eder misin Halis amca? Ellerinden öperim" ifadelerini kullandı.

'50 BİN KİŞİYE YARDIM YAPACAĞIZ'

Rabia Kahriman’ın mektubuna duyarsız kalmayan iş adamı Halis Kahriman, hazırladığı kıyafetlerle memleketine geldi. İş adamı Halis Kahriman, Rabia Kahriman'ın mektubu ile böyle bir hayır kapısının açıldığını dile getirdi.



Rabia Kahriman’a mektubunu okutan Halis Kahriman, "Küçük Rabia’nın bu isteğine kayıtsız kalmadık. Ak Parti İl Başkanı Abbas Aydın’la yapılan görüşmeler sonrasında böyle bir organizasyon yapıldı. Amacımız bu tür etkinlikleri, bütün iş adamlarına örnek teşkil edecek şekilde devam ettirmek. Bu kapsamda 7 bin kıyafet Eleşkirt merkez ve köylerinde, 3 bin ise Ağrı genelinde dağıtılacak. Bizim Beylikdüzü Vakfı olarak 2019 yılında  bu tür yardımlara devam edip Türkiye çapında 50 bin kişiye yardım yapacağız" diye konuştu.

Yazdığı mektup sayesinde 10 çocuğun yüzünü güldüren Rabia Kahriman ise köylüsüne teşekkür etti.

Ayhan İSEN/DHA

 


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