Rabia'nın yazdığı mektup 10 bin öğrencinin yüzünü güldürdü

'50 BİN KİŞİYE YARDIM YAPACAĞIZ'

Senim Tanay

Rabia Kahriman, İstanbul’da yaşayan köylüsü ve akrabası olan Halis Kahriman’a bir mektup yazdı. Mektubunda,ifadelerini kullandı.Rabia Kahriman’ın mektubuna duyarsız kalmayan iş adamı Halis Kahriman, hazırladığı kıyafetlerle memleketine geldi. İş adamı Halis Kahriman, Rabia Kahriman'ın mektubu ile böyle bir hayır kapısının açıldığını dile getirdi.Rabia Kahriman’a mektubunu okutan Halis Kahriman, "Küçük Rabia’nın bu isteğine kayıtsız kalmadık. Ak Parti İl Başkanı Abbas Aydın’la yapılan görüşmeler sonrasında böyle bir organizasyon yapıldı. Amacımız bu tür etkinlikleri, bütün iş adamlarına örnek teşkil edecek şekilde devam ettirmek. Bu kapsamda 7 bin kıyafet Eleşkirt merkez ve köylerinde, 3 bin ise Ağrı genelinde dağıtılacak. Bizim Beylikdüzü Vakfı olarak 2019 yılında bu tür yardımlara devam edip Türkiye çapında 50 bin kişiye yardım yapacağız" diye konuştu.Yazdığı mektup sayesinde 10 çocuğun yüzünü güldüren Rabia Kahriman ise köylüsüne teşekkür etti.