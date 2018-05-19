Rabia Soytürk hemşireydi oyuncu oldu

Onur Saylak’ın yönettiği projede, Süveyda karakterini canlandıran 19 yaşındaki oyuncu, Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde eğitim aldı.

Soytürk, ilk rolünde hiç konuşmayan bir kızı oynamanın, kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu belirtti.

RABİA SOYTÜRK KİMDİR?

PuhuTv’de yayınlanan Şahsiyet isimli dizide bir çok ünlü oyuncu ile birlikte rol alan Rabia Soytürk 1996 yılında dünyaya geldi. Şahsiyet dizisi Rabia Soytürk’ün ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştireceği dizidir.