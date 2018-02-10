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Raco Dağı bombardımana tutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başarıyla yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda Suriye’deki hedefler havadan F-16’larla, karadan ise Fırtına obüsü ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) füzeleriyle vuruluyor

Raco Dağı bombardımana tutuldu
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG-PYD’ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor.

BÖLGEDEN YOĞUN DUMAN YÜKSELDİ

Belirlenen hedefler Türkiye’den kalkan F-16’lar ve helikopterlerle vuruluyor. Karadan ise Fırtına obüsü ve ÇNRA füzeleri teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye’nin Raco Dağı’ndaki hedeflerin vurulması sonrasında bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlendi.

(Aykut Yeniçağ - Refik Fidan - İsmet Biçen - Yakup Söylemez/İHA)


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