Raco Dağı bombardımana tutuldu

BÖLGEDEN YOĞUN DUMAN YÜKSELDİ

Mehmet Nuri Turan

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de terör örgütleri DEAŞ, PKK/YPG-PYD’ye yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor.Belirlenen hedefler Türkiye’den kalkan F-16’lar ve helikopterlerle vuruluyor. Karadan ise Fırtına obüsü ve ÇNRA füzeleri teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye’nin Raco Dağı’ndaki hedeflerin vurulması sonrasında bölgeden yoğun duman yükseldiği gözlendi.(Aykut Yeniçağ - Refik Fidan - İsmet Biçen - Yakup Söylemez/İHA)