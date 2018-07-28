Radyo D ve Tohum Otizm Vakfı, otizme dikkat çekti!

Otizmin belirtilerinden biri olan “bazı kelimeleri ilişkisiz ve alakasız durumlarda söyleme” üzerinde duran Tohum Otizm Vakfı, bu belirti üzerinden Radyo D ile “Beklenmedik Jingle” projesine imza attı.

Sarı Şeker Sema’nın programının sonuna doğru Polat Labar ile yaptığı ‘Bitti Bitiyor’ bölümünde, muhabbet tüm hızıyla sürerken, üst üste, en alakasız ve beklenmedik yerlerde Radyo D jingle’ı girdi. Jingle yağmurunun ardından, yayında seyircilerden gelen şaşkınlık mesajlarını okuyan Sarı Şeker Sema ve Polat Labar, alakasız yerlerde jingle girme sebeplerinin otizme dikkat çekmek olduğunu açıklayıp; otizme dair dinleyicileri bilgilendirmek üzere sözü Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer’e bıraktı.