Radyo sunucusu canlı yayında doğum yaptı

ABD'de yerel bir radyoda sunuculuk yapan Cassiday Proctor, doğum anını dinleyicileriyle paylaştı

Radyo sunucusu canlı yayında doğum yaptı
BBC'de yer alan habere göre, St. Louis şehrindeki "The Arch" radyo kanalında sabah programı sunan ve hamile olan Proctor, doğumunu çalıştığı radyoda canlı yayınla yapmaya karar verdi.

Radyo yetkilileri, Proctor'un doğum yapacağı hastane ile görüşerek doğum sırasında canlı yayın için izin aldı.

Sezaryenle doğum yapan sunucu, hayatının bu özel anını canlı olarak dinleyicileriyle paylaştı.

Bebeğin beklenenden 2 hafta önce doğduğunu dile getiren Proctor, "Hayatımın en heyecanlı gününü dinleyicilerimle paylaşmak olağanüstü bir deneyimdi" şeklinde konuştu.

3 kilo 300 gram doğan erkek bebeğin adı da dinleyicilerin katıldığı oylamayla belirlendi ve Jameson oldu.

Doğum iznine ayrılan Proctor'un, radyo programına geçici süre ara vereceği kaydedildi.


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