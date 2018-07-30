Radyoloji teknikeri bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Yeni Mahalle 40691 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman yöneticiliği yapan Ali N., (57) kendisini daha önce darp ettiği 3 kişiden 1'i olduğunu iddia ettiği radyoloji teknikeri İsmail Kaya (23) ile bina önünde karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ali N., İsmail Kaya’yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan İsmail Kaya kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giden şüpheli gözaltına alınırken, suç aleti bıçakta şahsın evinde bulundu. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Ali N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı Ali N.'nin, apartman yöneticisi olarak ikamet ettiği binadaki daireyi yeni satın aldığı ve bir kamu kurumunda TYP kapsamında işçi olarak görev yaptığı tespit edildi. Cinayet zanlısı Ali N., kısa süre önce Vuslat Parkı'nda aynı apartmanda ikamet eden bir kişinin yakınlarının da aralarında olduğu 3 kişi tarafından darp edildiğini ileri sürdüğü, çakı bıçağıyla öldürdüğü İsmail Kaya’nın da olayda kendisini darp edenlerden biri olduğunu iddia etti. Cinayete kurban giden İsmail Kaya'nın Kırklareli Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak görev yaptığı, iznini geçirmek üzere kardeşinin ikamet ettiği Beyşehir'e geldiği öğrenildi. Hastane morgunda otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından İsmail Kaya'nın cenazesi doğum yeri olan Konya’nın Derebucak ilçesine gönderildi.

İHA