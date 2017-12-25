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Rafael Nadal'dan emeklilik açıklaması

Erkekler tenisinin 1 numarası Rafael Nadal, ülkesinde yayım yapan AS gazetesine röportaj verdi. İspanyol raket, yine birbirinden flaş açıklamalara imza attı.

Rafael Nadal'dan emeklilik açıklaması
2017 sezonunu erkekler tenisinde 1 numara olarak kapatan Rafael Nadal, ülkesinde yayım yapan AS gazetesine mülakat verdi.

İspanyol tenisçi, gençlik dönemlerinden gelecekteki planlarına kadar pek çok konuya değinirken ne zaman emekli olacağıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı.

16 Grand Slam şampiyonu, "26 yaşımdayken 31'ime kadar oynayabileceğimi sanmıyordum. Fakat şu an için de Roger Federer kadar uzun soluklu bir kariyerim olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı raket, bir gün raketini astığında Federer'in rekorlarını kırıp kırmamasının kendisi açısından önemli olmayacağını da sözlerine ekledi.
 
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