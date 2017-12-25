Rafael Nadal'dan emeklilik açıklaması

Erdinç Şahin

2017 sezonunu erkekler tenisinde 1 numara olarak kapatan, ülkesinde yayım yapangazetesine mülakat verdi.İspanyol tenisçi, gençlik dönemlerinden gelecekteki planlarına kadar pek çok konuya değinirken ne zaman emekli olacağıyla ilgili de flaş bir açıklama yaptı., "" ifadelerini kullandı.Başarılı raket, bir gün raketini astığında'in rekorlarını kırıp kırmamasının kendisi açısından önemli olmayacağını da sözlerine ekledi.