Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi

FİNAL SETİNDE ACIYA DAYANAMADI

Erdinç Şahin

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final maçında, geçen yıl final oynayan dünya 1 numarasıile 6 numaralı seribaşıkarşılaştı.İlk seti 6-3 Nadal kazandı. 2. seti aynı skorla alan Cilic, durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti, 72 dakika sonunda 7-6 kazanan Nadal, 2-1 öne geçti.Nadal'ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi. Hırvat raket Cilic böylece 2010'dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.İspanyol tenisçi Nadal ise 2009'da şampiyon olduğu, 3 kez de final oynadığı Avustralya Açık'a veda etmek zorunda kaldı.Cilic, yarı finalde dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Kyle Edmund'un karşısına çıkacak.