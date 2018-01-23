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Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi

Avustralya Open'da büyük bir şok yaşandı. Rafael Nadal, Marin Cilic karşısında setlerde 2-1 öndeyken sakatlandı. 

23 Ocak 2018, Salı 15:44
Rafael Nadal sakatlanarak Marin Cilic maçından çekildi
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final maçında, geçen yıl final oynayan dünya 1 numarası Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Marin Cilic karşılaştı.

İlk seti 6-3 Nadal kazandı. 2. seti aynı skorla alan Cilic, durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti, 72 dakika sonunda 7-6 kazanan Nadal, 2-1 öne geçti.
 

FİNAL SETİNDE ACIYA DAYANAMADI


Nadal'ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.

Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi. Hırvat raket Cilic böylece 2010'dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.

İspanyol tenisçi Nadal ise 2009'da şampiyon olduğu, 3 kez de final oynadığı Avustralya Açık'a veda etmek zorunda kaldı.

Cilic, yarı finalde dünya klasmanının 49. sırasındaki Büyük Britanyalı Kyle Edmund'un karşısına çıkacak.


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