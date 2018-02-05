Rafet El Roman'dan 100 bin liralık dava

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Çiğdem Saltık

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre;'ın İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açtığı davanın dilekçesinde, '''in eser işletmeleri belgelerini devralan, 2011 yılından beri müvekkila herhangi bir ödeme yapmadı., 4 yıl önce eser işletme belgelerinin davalşirketine devrine ilişkin sözleşmelerin yok hükmünde olduğunun tespitine ilişkin İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açmıştır" denildi.Dilekçenin devamında ise "Mahkeme eser işletme belgelerininşirketine iadesine karar vermiştir. Davalışirketi, mahkemenin bu kararını temyiz etmiştir. Ancak Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 21 Aralık 2017 tarihli ilamıyla İstanbul 14.Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını onamıştır. Böylece davalı Avrupa Müzik şirketinin müvekkilime ait eser ve icraları haksız ve izinsiz kullandığı sübuta ermiştir. Davalı şirketin Yönetim Kurul Başkanı’in sahte belgelerle kendisini dava dışıgibi tanıtıp devir sözleşmeleriyle uhdesine geçirdiği müvekkilime ait eser ve icralara yönelik tecavüzün önlenmesi için bu davayı açmak zorunlu hale gelmiştir'' ifadelerine yer verildi.