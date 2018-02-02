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Rafet El Roman: Mutlu olmak herkesin hakkı

Ceren Kaplakarslan (28) 2014’te evlendiği kendinden 20 yaş büyük olan Rafet El Roman’dan Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmıştı

02 Şubat 2018, Cuma 07:42
Rafet El Roman: Mutlu olmak herkesin hakkı
Haziran 2017’de flört etmeye başladığı Bursalı İlker Aydın’dan Ekim’de ayrılmıştı. Ceren Kaplakarslan’ın 1 hafta önce 50 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı ile yeni bir ilişkiye başladığı söylenmişti.


ESKİ EŞTEN AÇIKLAMA GELDİ


Tamer Karadağlı iddia karşısında sessiz kaldı. Ceren Kaplakarslan ise yalandı. Rafet El Roman önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Haberciler eski eşine dair aşk dedikodularını sorunca Rafet El Roman, “Mutlu olmasını isterim. Mutluluk herkesin hakkı” yanıtını verdi. Tamer Karadağlı geçenlerde Ceren Kaplakarslan ve babası Atilla Kaplakarslan ile Bakü’deydi.



 

CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?


Ceren Kaplakarslan kendisinden 20 yaş büyük Rafet El Roman (48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu. Ceren Kaplakarslan anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı. 

Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve ''Atçalı Kel Mehmet''te başrol üstlenen Ceren Kaplakarslan, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi. 


CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?


Ceren Kaplakarslan, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önceRafet El Roman ile kısa süreli birliktelik yaşayan Kaplakarslan, şu sıralarda aşk hayatıyla gündemde yer alıyor. Organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Ceren, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı.


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