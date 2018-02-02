Rafet El Roman: Mutlu olmak herkesin hakkı



ESKİ EŞTEN AÇIKLAMA GELDİ

CEREN KAPLAKARSLAN VE RAFET EL ROMAN NE ZAMAN VE NEDEN BOŞANMIŞTI?



CEREN KAPLAKARSLAN KİMDİR?

Ceren Kaplakarslan yine yalnız

İşte Ceren Kaplakarslan'ın yeni sevgilisi

Ceren Kaplakarslan'ın yeni aşkı Tamer Karadağlı mı?

Ceren Kaplakarslan için nişanlısından ayrılmış!

Ceren Kaplakarslan'a şok üstüne şok!

Elif Bayram

Haziran 2017’de flört etmeye başladığı BursalıEkim’de ayrılmıştı.1 hafta önce 50 yaşındaki oyuncu Tamer Karadağlı ile yeni bir ilişkiye başladığı söylenmişti.iddia karşısında sessiz kaldı. Ceren Kaplakarslan ise yalandı. Rafet El Roman önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Haberciler eski eşine dair aşk dedikodularını sorunca, “Mutlu olmasını isterim. Mutluluk herkesin hakkı” yanıtını verdi. Tamer Karadağlı geçenlerde Ceren Kaplakarslan ve babası Atilla Kaplakarslan ile Bakü’deydi.kendisinden 20 yaş büyük(48) ile 2014’te nikah masasına oturmuştu.anne olmak isteyince Ekim 2016’da olaylı bir şekilde boşanmışlardı.Biten evliliğin ardından oyunculuk kariyerine ağırlık veren ve 'e başrol üstlenen, filmin hemen ardından Cemal Hünal'ın yeni projesi için ''evet'' dedi.magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Daha önceile kısa süreli birliktelik yaşayan Kaplakarslan, şu sıralarda aşk hayatıyla gündemde yer alıyor. Organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı olan Ceren, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nden mezun olan Ceren, Atçalı Kel Mehmet Efe filminde başrolde yer aldı.