Rahatsızlanarak yoğun bakıma alınan Gökhan Kırdar taburcu oldu

'Yerine Sevemem' şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran, yaptığı dizi müzikleriyle de pek çok ödül kazanan Gökhan Kırdar, geçen hafta sonu burnundan kan gelince Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

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Gökhan Kırdar'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi veren doktorları, Kırdar'ın şiddetli öksürük nedeniyle akciğerlerde oluşan kanama sebebiyle hastaneye başvurduğunu belirtmişti. Kanamanın belli bir nedene bağlı olmadığını, araştırıldığını belirten doktorlar, "Bronş genişlemesi" olarak da bilinen bronşektaziyi yoğun dönemler, stres, sıcak hava ve yorgunluğun tetiklediğini söylemişti.

'HER ŞEY YOLUNDA, İYİYİM'

Gökhan Kırdar bugün taburcu oldu. Hastane çıkışında Magazin D kameraları karşısına geçen Gökhan Kırdar "Her şey yolunda. İyiyim" dedi.



