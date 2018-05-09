Rahibeler 65 çocuğa akıl almaz işkenceler yaptı



AKIL ALMAZ İŞKENCE YÖNTEMLERİ

Can Hakman

Korkunç olay,'nınbölgesinin başkenti'daki'nde meydana geldi. Sor Ines Perez ve Rosa Elvira Trochez Joaqui adlarında iki rahibe, bakımından sorumlu oldukları 65 çocuğa işkence ettikleri iddiasıyla tutuklandı.'da yer alan habere göre, olay, bölge halkının, bakımevinden sürekli çocuk ağlaması ve çığlıkları duymaları üzerine polise ihbarda bulunmasıyla gün yüzüne çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden yetkililer, bakımevinde kalan çocukların fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını tespit etti. Yerel medya, bakımevinde yaşanan dehşet haberini 'çocuklar için cehennem' ifadesini kullanarak duyurdu.Ülke basınında geniş yer bulan olayda, bakımevinde kalan çocuklardan sorumlu olan rahibelerin, uyguladıkları şiddet yöntemleri anlatıldı.Rahibelerin, çocukların ellerini ateşle yakma, saçlarını kesme ve kafalarını klozete sokma gibi çeşitli işkence yöntemleri kullanarak çocukları 'cezalandırdığı' belirtildi.2014-2017 yıllları arasında Santa Clara Bakımevi'nde bakımından sorumlu oldukları çocuklara karşı fiilen işkence ve eziyet suçlarından yargılanan her iki rahibe de haklarındaki suçlamaları reddetti. Rahibe Perez, Kolombiya Aileyi İyileştirme Enstitüsü ve Kolombiya hükümetinin, bakımevinde kalan çocuklar konusunda kendilerine destek ya da kaynak sağlamadığını; çocukların bakımı için kendilerinin uğraştığını öne sürdü.Yerel basın, söz konusu bakımevinin şikayet üzerine bir dönem kapalı kaldığını ancak daha sonra alınan kararla yeniden açıldığını yazdı.Olayla ilgili soruşturma devam ederken; söz konusu çocuklar da Kolombiya Aileyi İyileştirme Enstitüsü'nün koruması altında tutuluyor.