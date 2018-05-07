Rahip Brunson davasında ara karar

GAZİANTEP'TE BİR ARAYA GELDİ

FETÖ'DEN YARDIM İDDİASI

'TANIĞI TANIMIYORUM'

PKK'YI SAVUNUYORDU

EŞİNE BAKARAK AĞLADI

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

'PSİKOLOJİSİ İYİ DEĞİL'

​Trump’ın serbest bırakılmasını istediği Amerikalı rahip Brunson’a müebbet istendi

Trump'ın serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip suçlamaları kabul etmedi

Mehmet Nuri Turan

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Brunson ve avukatı katıldı.Duruşmayı, yabancı basın mensupları ile Brunson'ın eşi Norine Brunson, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin bazı yetkilileri ve kilise görevlileri de takip etti.Öğleden sonraki oturumda, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade veren "Ateş" kod adlı gizli tanık, bir dönem FETÖ ile bağlantısı olduğunu söyleyerek, örgütün gizli haberleşme programı "Eagle" üzerinden 2016'nın mayıs ya da haziran ayında gelen mesajda, "Temmuz’da İstanbul'da çok büyük bir deprem olacak, herkes kılık kıyafetine dikkat ederek yatsın." yazdığına ilişkin beyanda bulundu.Nisan ayındaki ilk duruşmada "Dua" adlı gizli tanığın, Brunson ve arkadaşlarının ülkede bir zelzele olacağına ilişkin sözlerini hatırlatan mahkeme başkanı, konuyla ilgili Brunson'a söz verdi.Kendisine bu yönde bir mesajın gelmediğini ileri süren Brunson, böyle bir durumdan iddianameyi okumasının ardından haberdar olduğunu söyledi.Tanık A.D, Brunson'ın FETÖ'nün bazı üst düzey yöneticileriyle görüştüğüne şahitlik ettiğini belirterek, örgütün etkili isimlerinden, darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Ömer Karagöz'le Gaziantep'te bir otelde bir araya geldiğini ifade etti.A.D, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in atadığı beş isimden biri olan Oğuzhan Türkkan'ın örgütte kritik bir görevde olduğunu, hiyerarşik olarak örgütün sözde "Ege bölge imamı" Bekir Baz'ın bile üzerinde bulunduğunu ileri sürerek, sürekli yanında olan Türkkan'ın Brunson ile 2010'un sonlarına doğru görüştüğünü gördüğünü iddia etti.Brunson'la görüşmesinde yanında olmamasını isteyen Türkkan'ın buna ilişkin sözlerini aktaran A.D, "Türkkan, Brunson'u 'Görüşülmesi gereken kişi' olarak nitelendiriyordu. Brunson, Suriye'den gelen sığınmacılara maddi destek sağlıyordu. Parayı da bizzat Brunson'a, Türkkan veriyordu. Araya başkasını sokmazdı. 'Onların da Müslümanlara faydası oluyor.' diye yardım yapılıyordu." dedi."Brunson, (bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin eş başkanlığını 2010-2017 yıllarında yapan Salih Müslim'in kardeşi) Enver Müslim ve Suruç Kaymakamı gizli bir şekilde görüştü. Müslim, örgüt içerisinde herkese söz geçiren biriydi. Suruç'ta büyük bir olayın gerçekleşeceği yönünde ihbarlar vardı. Suruç'ta söz sahibi olan birilerinin bunu engelleyeceği söyleniyordu." ifadelerini kullanan A.D, Bekir Baz'ın Brunson'la görüşüp görüşmediğini görmediğini dile getirdi.Tanığı hiç görmediğini, tanımadığını savunan Brunson, FETÖ mensupları Türkkan, Karagöz, Baz ve onun yardımcısı Murat Safa ile görüşmediğini, Türkkan'dan para almadığını iddia ederek, "FETÖ'den hiç para almadım. FETÖ bana neden para versin ki? Bu iğrenç bir şey." diye konuştu.Brunson, Baz ve Safa'nın bir kafeteryada görüştüklerini, bunları da sonradan emniyette teşhis ettiğini anlatan tanık G.D, "Tuncelili olan 25 vatandaşın, kilisede vaftiz olmalarının ardından yurt dışına gönderildiğini herkes biliyordu. Ayrıca kilisede, terör örgütü PKK'nın renklerini simgeleyen sarı, kırmızı ve yeşil renklerini taşıyan, üzerinde 'Kürdistan' yazılı ve yıldız olan tişört giyen arkadaşları gördüm. Böyle bir manzarayı Brunson'a sorduğumda, 'Olması gereken bir şey.' şeklinde cevap aldım." beyanında bulundu.Brunson ise G.D'nin suçlamalarını reddederek, "Tanığı tanımıyorum. Bir sohbetim olsaydı onu tanırdım. 25 Tuncelili vatandaşın vaftiz etme olayı olmadı." savunmasını yaptı.Tanık E.Ç. ise Brunson'la yaklaşık 7 yıl öncesine dayanan bir tanışıklığının olduğunu söyleyerek, sanığın görev yaptığı kilisede PKK sempatizanlarına ayrıcalıklar sağlandığını, burada Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım amaçlı paralar toplandığını, bunun hangi maksatla kullanıldığını bilmediğini ifade ederek, "Brunson'ın desteklediği bazı misyonerler PKK'yı savunuyor, son zamanlarda ise PKK lehine açıklamalar yapıyorlardı. Kilisede Türk-Kürt çatışması vardı. Brunson bundan rahatsız değildi, bunun aksine PKK yandaşlarını destekliyordu." dedi.Kilisede Türklerin aşağılandığını ileri süren E.Ç, "Bunu Brunson'a anlattım. Brunson bunu 'ifade özgürlüğü' olarak değerlendirdi. Ayrıca kilisede Kürt vatandaşlara ayrı bir grup yapılmıştı. PKK sempatizanları, bölücü terör örgütünü öven sözler söylediğinde onlarla aynı görüşte olmayan Kürt vatandaşlar, bu durumdan rahatsız olup bu gruptan ayrıldı. Kilisede PKK’yı destekleyen bayraklar vardı, adeta kilise PKK'nın kampı gibiydi." yönünde ifade verdi.İsnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Brunson, "Açık ve net söylemek istiyorum, PKK bir terör örgütüdür. Hiç farklı düşünmedim. Türkiye'ye karşı terör faaliyetinde bulunan hangi Kürt grup olursa olsun, onların yaptıklarını desteklemiyorum. PKK sempatizanı olsaydık o kadar Türk kilisemizde kalmazdı." diye konuştu.İddia makamının, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönündeki mütalaasının ardından söz alan Brunson, tutuksuz yargılanmak istediğini belirterek, "Evime dönmek istiyorum." ifadesini kullandı.Mütalaanın ardından duruşma salonunda seyirciler arasında yer alan eşine bakan Brunson'ın ağladığı görüldü.Mahkeme heyeti, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına, sanık avukatının dinlenilmesini istediği tanıkların, daha sonra sanık olma olasılığını dikkate alarak bu talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un avukatı duruşma sonunda açıklama yaptı. Sundukları delillerle casusluk faaliyetinin tamamen çökmüş durumda olduğunu söyleyen Avukat İsmail Cem Halavurt, "FETÖ ile PKK ile bağlantı iddiası sadece gizli tanıklardan geliyor. Bu gizli ve açık tanıklar cemaatle problem yaşamış, intikamlarını bu dava üzerinden almaya çalışan tanıklar. Tamamen hukuksuz tutuklama söz konusu biz müvekkilimizin tahliye olacağına inanıyoruz.Bu arada tutukluluğu baya uzadı ciddi bir hak ihlali var. Biz yine tahliye taleplerimizi yineleyeceğiz delillerimizi sunmaya devam edeceğiz" dedi. Mahkemeye sundukları 10 tanıktan 7’sinin şüpheli durumunda olması sebebiyle reddedildiği sorusu üzerine Avukat İsmail Cem Halavurt, "Bize göre CMK’da bunların dinlenmesini yasaklayan bir hüküm yok.Savcılığın bunları şüpheli olarak nitelendirmesi bizi ve mahkemeyi bağlamaz. Savcılık zaten önüne geleni bizim tanıklardan çoğunu değil araştırmaksızın şüpheli konumuna koymuş. Ayrıca şunu da belirtmek lazım; savcılığın artık gelinen aşamada bir yol alması ve bu dosyanın önünü açması gerekir. Bugün yaptığımız taleplerde yine savcılık soruşturmasında değerlendirildiği söylendi. Evet değerlendiriliyor ama daha ne kadar değerlendirilecek müvekkilimin tutukluluğu söz konusu" dedi.Andrew Brunson’un psikolojisi ve sağlığının çok iyi olmadığını dile getiren İsmail Cem Halavurt, "Uzun süredir cezaevinde yatıyor, genel aşamada tahliye talebinin de gerçekleşmemesi onun psikolojisini iyice bozdu" dedi.