FETÖ ile terör örgütü PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek, cezası ev hapsine çevrilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın eşi Norine Brunson, pazar ayinine katılmak için Alsancak’taki Bornova Sokağı’nda bulunan Diriliş Kilisesi’ne gitti.

Sivil polisler, kilisenin çevresinde önlem alırken, pencereler ile kapıların kapalı olduğu görüldü.

Kilisenin giriş kapısının üst bölümünde ise Türk bayrağının asılı olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, tutukluluğunun 'sağlık sorunları' dikkate alınarak ev hapsine çevrilmesinin ardından takılan elektronik kelepçeyle evinde sıkı denetim altında tutuluyordu.

Brunson'un ev hapsine alınmasına ABD'den büyük tepki gelmiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül için ABD'den yaptırım kararı gelmişti. Yaptırım kararı kapsamında iki bakanın ABD’deki mal varlıkları dondurulmuştu.

TÜRKİYE'DEN TEPKİ GECİKMEDİ

Bu açıklamaya karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "ABD İçişleri ve Adalet Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



