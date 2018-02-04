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Rahip Santoro'nun öldürüldüğü Trabzon'daki kilisenin bahçesinde patlayıcı alarmı

Trabzon'da, 5 Şubat 2006 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro'nun görev yaptığı Santa Maria Katolik Kilisesi'nin bahçesinde boru şeklinde meşale görünümlü bir cisim bulundu

Rahip Santoro'nun öldürüldüğü Trabzon'daki kilisenin bahçesinde patlayıcı alarmı
Olay, sabah saatlerinde, Trabzon'un İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana geldi. Kilise görevlileri, bahçede fark ettikleri ve patlayıcı olduğunu düşündükleri cisim için polisi aradı. İhbar üzerine telsizle uyarılan ekipler, kilise önüne sevk edildi.

Olay yeri inceleme polislerinin de eşlik ettiği incemede bahçede boru şeklinde meşale görünümlü cisim bulundu. Cismin bir bölümünün yandığı ancak patlamadığı belirlendi.

Ekipler, cismi bırakan şüpheli ya da şüphelileri belirlemek için kiliseye ait güvenlik kameralarını incelemeye alıp, çevredekilerin ifadelerine başvurdu. Kilise çevresinde yapılan aramalarda da henüz bir eşkale rastlanılmadı.
 

SANTORO CİNAYETİNİN 12'NCİ YILDÖNÜMÜ ÖNCESİNDE OLDU


12 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rahip Andrea Santoro'nun ölüm yıldönümü öncesinde bu olayın yaşanması, kentte terör ve istihbarat şubelerinde görev yapan polisleri de alarma geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
 

SANTORO CİNAYETİ


Santa Maria Kilisesi Rahibi Andrea Santoro, 5 Şubat 2006 tarihinde, kilisede dua ederken, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Santoro'yu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan ve o tarihte 16 yaşında olan Oğuzhan Akdin, Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'nce, 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, infaz süresini tamamladığı için tahliye edilmişti.


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