Rakamlar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Tam 70 katı

Harvard Üniversitesinden araştırmacılar, Porto Riko'da etkili olan kasırga ve sonraki üç aylık dönemde 20 Eylül-31 Aralık 2017 tarihlerinde 4 bin 600 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bu rakamın resmi verilerin 70 katı olduğunu kaydetti. Kasırga sonrasında yürütülen çalışmalarda, Maria'nın ardından ülkede ölüm oranının yüzde 60 arttığı belirtildi.

RESMİ RAKAMLARDA 64

Araştırmacılar bu rakamın hesaplanmasında kasırga sonrasında ülkedeki sağlık hizmetlerindeki aksamalar nedeniyle yaşanan ölümlerin de dahil edildiğini bildirdi. Resmi rakamlara göre, ülkede kasırga nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Araştırmanın sonuçları, New England Tıp dergisinde yayımlandı.