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Rakibini biçti! Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal karar

Beşiktaş ile Fenerbahçe U21 takımları arasında oynanan karşılaşmada mücadelenin hakemi skandal bir karara imza attı. Rakibine sert bir hareket yapan Fenerbahçeli oyuncu Adenis Shala sadece sarı kart gösterdi.

25 Şubat 2018, Pazar 15:33
Rakibini biçti! Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal karar
Derbi gününde ilk seans gençlerin arasında başladı. Maçın hakemi ilk yarıda skandal bir karar verdi. Kırmızı kartla sonuçlanması gereken pozisyona sarı kart çıkması tepkilere neden oldu.
 

HAREKET KASTİ, KART SARI


Maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli oyuncu Adenis Shala, taç çizgisi üzerinde rakibine kasti tekme atarak faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi bu hareket sonrasında Shala'ya sarı kart gösterdi. Faul videosunun sosyal medyaya düşmesi sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

İşte o anlar:



Bu arada karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti.


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