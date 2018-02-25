Rakibini biçti! Beşiktaş - Fenerbahçe U21 derbisinde skandal karar

HAREKET KASTİ, KART SARI

Erdinç Şahin

Derbi gününde ilk seans gençlerin arasında başladı. Maçın hakemi ilk yarıda skandal bir karar verdi. Kırmızı kartla sonuçlanması gereken pozisyona sarı kart çıkması tepkilere neden oldu.Maçın 37. dakikasındaoyuncu, taç çizgisi üzerinde rakibine kasti tekme atarak faul yaptı. Karşılaşmanın hakemi bu hareket sonrasında Shala'ya sarı kart gösterdi. Faul videosunun sosyal medyaya düşmesi sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.Bu arada karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini Süleyman, Mertcan ve Gani kaydetti.