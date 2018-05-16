Ramazan ayı geldi, sahiller boşaldı

Normal zamanlarda yerli turistlerin akınına uğrayan Bodrum sahilleri Ramazan ayının ilk gününde sessizliğe büründü. Çok az sayıda da olsa yerli ve yabancı turistlerin olduğu sahilde şezlongların neredeyse tamamı boş kaldı. Mayıs ayında yüzde 70 doluluk oranına ulaşan Kumbahçe, Gümbet ve Bitez sahili, bugün 35 derece hava sıcaklığı ve yüzde 37 nem olmasına rağmen ilgi görmedi. Denizin tadını ise çocuklar ve yabancı turistler çıkardı. Bir gün önce insanların akın ettiği sahiller Ramazan ayının ilk günü bomboş kaldı.

Ambrosia Otel Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Kılıç, Bodrum’daki turist sayısı geçen yıl ile kıyaslandığından yüzde 70’e varan bir yükselme söz konusu olduğunu belirterek, “Otellerin doluluk oranında ise ciddi bir artış söz konusu. Ramazan ayından dolayı yerli turistte ciddi bir düşüş var. Avrupa’dan gelen yabancı turistlerle biz o boşluğu kapatmış durumdayız. Ramazan ayı bittikten sonra Ramazan Bayramı ile beraber okulların açılmasına kadar 3 aylık bir dönem boyunca bizim tesisimiz ve Bodrum yüzde yüz bir doluluk yakalıyor” dedi.

Turizmin çok iyi geçeceğini söyleyen Royal Arena Otel Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşdemir ise Ramazan ayı nedeniyle yerli turistte bir düşüş olduğunu ama yabancı turistlerin bu açığı kapatacağını ifade ederek, Ramazan ayının tüm Müslüman alemine hayırlı olmasını diledi. Taşdemir, seçim sonrasında turizmin daha da iyi olacağını söyleyerek “Bu sene diğer yıllara göre farklı bir yıl olacak Türkiye için. Türkiye 24 Haziran seçimlerinin ardından şahlanacak buna bütün iş adamlarının inanmasını istiyorum. Türkiye 2023 hedeflerine 2020’de ulaşacak turizmde. Türk Hava Yolları farklı bir strateji izlemeye başladı. Bu durum Türkiye’nin daha iyi noktalara gelmesi için büyük fayda sağlayacak. Türkiye’nin tek eksiği festivaller. Toplumdaki algıyı kırmak ve turizmdeki hedeflere 3 yıl daha erken ulaşabilmek için festivallere ihtiyacımız var. Dünyada bunu yapan ülkelerden örnek alıp bunu Türkiye’de başarmamız lazım. 3’üncü hava limanından sonra farklı bir noktada olacak Türkiye. Türkiye turizm ve ekonomi konusunda tedirginliğini gidermiş olacak” dedi.