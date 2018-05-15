Ramazan ayının gelişini kutlarken kendisini vurdu
Düzce’de Ramazan ayının gelişini kutlamak için tüfekle havaya ateş açan bir kişi doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini vurdu
Aydınpınar köyünde S.A. (34) akşam saatlerinde Ramazan ayının gelişini kutlamak için av tüfeği ile havaya ateş etti. Tüfekle doldur boşalt yaptığı sırada eli yanlışlıkla tetiğe basan S.A., tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Hastaneye kaldırılan yaralı yapılan ilk tedavisinin ardından bir süre müşahede altında tutuldu. S.A. durumunun iyi olması sonucu hastaneden taburcu edildi.
Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.
DÜZCE (İHA)