Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?
Ramazan'a sayılı saatler kala "Ramazan başlangıcı ne zaman?" sorusu gündem oldu. Oruç ibadetini yerine getirmek isteyenler, ilk oruç ve sahur vaktini merak edip arama motoru aracılığıyla gerçek bilgilere ulaşmak istiyorlar.
İslam dünyası en hayırlı ay olan Ramazan'a hazırlanıyor. Müslümanlar heyecanla ilk sahura kalmayı planlarken ilk iftar ise büyük bir coşkuyla öte yandan sabırsızlıkla beklenecek. Sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülke ve şehirlerinde de İslam dinine gönül vermiş insanlar sahura kalkıp niyet edecekler. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman?
RAMAZAN BAŞLANGICI
En değerli ay olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Ramazan ayı içerisinde de Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.
TERAVİH NAMAZI KILINIŞI
İki Rekatlık Teravih Namazı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
Dört Rekatlık Teravih namazı
1. Rekat
"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
2. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz
3. Rekat
Sübhaneke'yi okuruz
Euzü-besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
4. Rekat
Ayağa kalkarak Kıyama dururuz
Besmele çekeriz
Fatiha Sûresini okuruz
Kur'an'dan bir sure okuruz
Rüku'ya gideriz
Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz
Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz
"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız
NASIL NİYET EDİLİR?
"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.