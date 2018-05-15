Ramazan başlangıcı ne zaman? İlk sahur ve oruç ne zaman?

İslam dünyası en hayırlı ay olan Ramazan'a hazırlanıyor. Müslümanlar heyecanla ilk sahura kalmayı planlarken ilk iftar ise büyük bir coşkuyla öte yandan sabırsızlıkla beklenecek. Sadece Türkiye'de değil dünyanın çeşitli ülke ve şehirlerinde de İslam dinine gönül vermiş insanlar sahura kalkıp niyet edecekler. Peki Ramazan başlangıcı ne zaman?





RAMAZAN BAŞLANGICI





En değerli ay olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Ramazan ayı içerisinde de Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.









TERAVİH NAMAZI KILINIŞI





İki Rekatlık Teravih Namazı





1. Rekat





"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz





"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız





Sübhaneke'yi okuruz





Euzü-besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





2. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz





"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız





Dört Rekatlık Teravih namazı





1. Rekat





"Niyet ettim Allah rızası için dört rekat Teravih namazı kılmaya" diye niyet ederiz





"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız





Sübhaneke'yi okuruz





Euzü-besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





2. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli ve Allâhumme Barik dualarını okuruz





3. Rekat





Sübhaneke'yi okuruz





Euzü-besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





4. Rekat





Ayağa kalkarak Kıyama dururuz





Besmele çekeriz





Fatiha Sûresini okuruz





Kur'an'dan bir sure okuruz





Rüku'ya gideriz





Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz





Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz





"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız





NASIL NİYET EDİLİR?





"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.



















