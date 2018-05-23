Ramazan ayının ortalarına doğru ilerliyoruz. 22 gün sonra Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Müslümanlar, bu hayırlı günlerde ibadetlerini yerine getirerek sevap kazanırken bir yandan da Ramazan Bayramı'nın ne zaman kutlanacağını merak ediyor. Bilindiği üzere her Ramazan'ın 27. gününde Kadir gecesi idrak ediliyor. Öte yandan bayram tatilinin kaç gün olacağı da araştırılıyor.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

14 Haziran arefe günü perşembe günü... Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma, ikinci günü 16 Haziran Cumartesi ve son günü 17 Haziran Pazar günü... Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl Ramazan ayının ilk günü cuma gününe denk geldiği için ve ikinci ve üçüncü günü hafta sonu tatiline geldiği için bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor.