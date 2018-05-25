Ramazan Bayramı tatili kaç gün? 9 gün mü olacak? Bayram ne zaman?

Bugün Ramazan ayının 10. günü... Türkiye yavaş yavaş Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor. Vatandaşların akındaki sorulardan biri de Ramazan Bayramı'da kaç gün tatil olacağı... Bugün Numan Kurtulmuş'a bu soru yöneltildi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bayram tatili açıklamasında "Şu anda benim diyecek bir şeyim yok. Ben Kültür ve Turizm Bakanıyım şu anda, bana sorarsanız, insanların turizm faaliyetleri. Ama bir de bunun bir ekonomik şeyi var, bu biraz kolay değil yani." dedi.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

14 Haziran arefe günü perşembe günü... Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma, ikinci günü 16 Haziran Cumartesi ve son günü 17 Haziran Pazar günü... Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Bu yıl Ramazan ayının ilk günü cuma gününe denk geliyor. ikinci ve üçüncü gün ise hafta sonu tatiliyle çakışıyor. Nu nedenle bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor.