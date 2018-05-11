Ramazan'da oruç tutmanın faydaları nelerdir? Oruç duası...

2018 Ramazan'da oruç kaç gün ve kaç saat tutulacak? Nasıl niyet edilir?

Metabolizma

Zayıflama

İnsülin sağlığı

Açlığa direnme

Yeme alışkanlığını geliştirir

Zihinsel fonksiyonları arttırır

Bağışıklık sistemini geliştirir

Cildi temizler

Merhamet ve Yardımlaşma Duygusu

Sabırlı olma

Kaygı ve güven duygusu

Akın Güler

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. En hayırlı ay olan Ramazan ayında Müslümanlar, 30 gün boyunca oruç tutup sahura kalkacaklar. Bu hayırlı günde merak edilen birçok husus bulunuyor. İnanan vatandaşlar Ramazan'da oruç tutmanın faydalarını merak ederken oruç duasının ne olduğunu öğrenmek istiyorlar.Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. “Manası: “Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''Muaz ibni Zühre Radiyallahu Anh: Beyan ediyor:Bana bildirildi ki, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem İftar ettiği zaman şu duayı okurdu. “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22)Allahümme leke sumtü ve bikeamentü ve aleyke tevekkeltü e alâ rizkike eftartü. Ve savmel'gadi min şehr-iRamazane neveytü fagfirli mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.Manası:Allah'ım, senin rızan için oruçtuttum, sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum. Ramazân-ıŞerifin yarınki günü orucuna da niyyet ettim. benim geçmiş ve gelecekgünahlarımı yarlığa (bağışla) demektir.Allâh, cümlemizin tuttuğu oruç ibadetlerimizikabul buyursun. Âmin!…Cenâb-ı Hak, oruç ibadetiylenefisleri terbiye olan kullarından eylesin!Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed'in orucunu açarken 'ateş dokunmamış' yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: 'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Ramazan ayının bir diğer geleneği de iftar yemekleri vermektir. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyuru:“Bir oruçluya iftar veren kimseye, o oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Ancak o oruçlunun sevabından da bir şey eksilmez."Oruç tutmak sindirim sisteminizi dinlendirir ve daha sağlıklı kalori yakmanızı sağlar. Bunun yanı sıra metabolizmanızın hızlanmasına da yardımcı olur. Özellikle sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerin oruç tutması, gıdaların enerjiye dönüştürülmesine ve yağ yakımına ciddi anlamda katkıda bulunur.Oruç tutmak, sağlıklı bir şekilde zayıflamayı sağlar ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Oruç tutarken vücudunuzda bulunan yağ hücreleriyle depolanmış yağlar yakılır. Depolanan yağların yakılmasıyla sağlıklı bir zayıflama da gerçekleşmiş olur. Bundan dolayı günümüzde bazı sporcular zayıflamak için Ramazan ayı dışında düzenli bir şekilde oruç tutmaktadırlar.Bilimsel araştırmalar, oruç ve insülin sağlığı ilişkisini açıkça ortaya koymaktadır. Oruç tutmak, oruç tutmadığınız dönemlerde kandaki şeker seviyesini dengeler. Oruç tutulurken hücrelerin kandan daha fazla glikoz alımı noktasına uyarılar gönderdiğini araştırmalar göstermektedir ve bu durum insülin sağlığını olumlu bir şekilde etkilemektedir.Oruç, 30 gün boyunca devam ettiği için açlığa direncinizi arttırır. Bu da diyet yaptığınız dönemlerde size oldukça önemli bir avantaj sağlayacaktır. Ayrıca oruç tutmak, açlık tecrübesi kazandırarak vücuttaki hormonlarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Doğru çalışan hormonlar sayesinde açlığa olan direnciniz artarken metabolizmanız hızlanır, sindirim sistemi sağlığınıza iyi gelir hem de sağlıklı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olur.Oruç, yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Oruç yardımıyla yeme alışkanlığı düzene sokulurken doğru beslenme alışkanlıkları da kazanılmış olur. Bu şekilde de aşırı yemek yeme alışkanlığı düzeltilirken, obezite ve aşırı kilo alma probleminin de önüne geçilmiş olur.Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayan oruç, parkinson ve alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu bir role sahiptir. Ayrıca bilimsel faaliyetlerde orucun zihinsel fonksiyonları arttırdığını ortaya koymaktadır.Oruç tutmak, serbest radikallerin sebep olduğu hasarların giderilmesini sağlar, iltihabı azaltır ve kanser hücrelerinin yayılma hızının yavaşlamasına yardımcı olur. Oruç esnasında vücudu olumsuz etkileyen enfeksiyonlar azalır. Bağışıklık sisteminizi de geliştirerek sizi hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir.Sindirim sisteminizin temizlenmesine bağlı olarak tüm vücudunuz temizlenir. Bu durum karaciğer ve böbreklerinizdeki toksinlerinizin de temizlenmesini sağlar. Dolayısıyla cildiniz de temizlenir ve aknelerinizin azalmasına katkıda bulunur.Hayatı boyunca açlık çekmeyen kişi, yoksul ve aç kişileri anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarak aç kalmanın ne demek olduğunu anlar ve yoksul kişilere karşı merhamet duygusu gelişir. Bu sayede de toplumda yardımlaşma oranı artmış olur.Oruç tutarak belirli bir zaman boyunca yemek yemeyip bir şey içmemeye alıştıran kişinin, sabretme özelliği artar ve bu özellik insanlar için önemli bir psikolojik gelişmedir.Ramazan ayı, Allah ile yakınlaştığımız bir aydır ve bu yakınlaşma bizde güven duygusunun artmasını sağlar. Stresli ve kaygılı kişilerin sıkıntılarının giderilmesinde oruç tutmanın önemli bir rolü vardır.