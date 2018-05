Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmayacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Çok değerli esnaf arkadaşlarım, sanayicilerim lütfen beni yanlış anlamasınlar. Onlar çok düzgün ve dürüst çalışan insanlar. Ama yüzde 1 dahi olsa spekülatif amaçlı, 'Ramazan geliyor insanların ihtiyaçları artacak ben bu fiyatı biraz arttırayım, fazla kazanayım.' dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler." dedi.

Fakıbaba, Balıkesir'in Bandırma ilçesi Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yapımı tamamlanan Biyoteknoloji Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, 2002 yılında 10 milyon olan büyük hayvan varlığı sayısının 16 milyona, küçükbaş hayvan varlığı sayısının da 31 milyondan 45 milyona çıktığını belirterek, burada çiftçi ve üreticilerin alın terlerinin, emeklerinin olduğunu çok iyi bildiklerini, bundan dolayı yürekten teşekkür ettiğini bildirdi.

Gıda, tarım ve hayvancılıkta her geçen gün çok daha iyiye gideceklerini aktaran Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Sadece bölgenin değil, dünyanın lider ülkelerinden biri haline geleceğiz. Her zaman bahsediliyor, 'Şunu da ithal ediyoruz, bunu yapıyoruz' ama Avrupa'da bile adı en fazla duyulan Hollanda'nın ithalatının miktarını söylemiş olsam bizim ithalatımızın onun yanında çok az bir miktar olduğunu görmüş olacaksınız. Ben şuna inanıyorum. Çiftçi kardeşlerimizle beraber, hükümetimizle Allah'ın izniyle çok farklı şeyler yapacağız. Sayın Başbakanımız dün açıkladı. Çiftçiye vermiş olduğumuz değerin en önemli kanıtlarından birisidir. Bir ton buğday geçen sene 940 lirayken, bu sene bin 50 liraya çıkardık. Bunun üzerine ayrıca kaliteye göre ilave edeceğimiz fiyatlar da eklenince gerçekten çiftçi kardeşlerimizin yüzünün güldüğünü, konuşurken anlıyorum. Onlara özellikle teşekkür ediyorum. Onların bu, zaten hakkı olan şeyler. Onlar emek veriyorlar biz de karnımızı doyuruyoruz. Geldiğim ilk günden beri şunu söylüyorum; kendi ürününü üretemeyen ülkeler hiçbir zaman tam bağımsız sayılamazlar. Süt üreticisi arkadaşların sıkıntıları vardı. Sıkıntılarını söylediler. Arkadaşlarla akşam toplandık. AK Parti hükümetlerinin zaten özelliği budur. Hemen, anında 2 kuruş olan fiyatı 3 kuruşa sıcak sütte, soğuk sütte 3 kuruşu yüzde yüz artırdık 6 kuruşa ve ondan sonra örgütlü süt üreticilerine 7 kuruş verdik. Yani ortalama, hemen anında bir kararla, kotaları artırdık. İnşallah ramazanda süt desteği, ilk defa vereceğimiz besi desteği ve damızlık koyun desteğiyle 750 milyon liranın üzerinde çok değerli üretici kardeşlerimize bakanlığımızın desteğini vermiş olacağız."

"KIRSAL KALKINMA OLMADAN ŞEHİRLERDE KALKINMA OLAMAZ"

Bakan Fakıbaba, gıda, tarım, hayvancılığın her geçen gün daha mükemmel, daha tecrübeli ellerde yapılan meslekler haline geleceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kırsalda kalkınma olmadan, şehirlerde kalkınma olamaz ve Türkiye kalkınamaz. Kırsaldaki insanlar bacılarımız, analarımız şunu diyecekler: Ya ben burada o kadar mutluyum ki kocama hadi kalk buradan gidelim demeyeceğim. Köyün çok güzel yerleşim planları olacak, sosyal alanlar olacak. Gençlerimiz orada çok mutlu bir şekilde gençliğini yaşayacaklar. Okulları olacak, imalathaneleri olacak. Kadın destek merkezleri, gençlik destek merkezileri olacak. Bunlar hayal değil. Biz neler başarmadık, neler yapmadık. Bunları da Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Annelere Allah öyle güzel özellikler vermiş ki biz erkeklerden daha başarılılar, bunu kabul etmemiz lazım. Onun için elimizden geldiği kadar her türlü desteği kadın üreticilerimize ve çiftçilerimize vereceğiz. Ben başarıyı çok seviyorum. Başarılı olmayı çok seviyorum. Başarılı olmak isteyen herkes, her birim, her kuruluş, her enstitü, her bakanlık ne kadar daha fazla kadın istihdam ederse eminim ki o ünite, o bakanlık çok daha başarılı olur."

"Saman ithal ediliyor" denildiğini, bunun doğru olduğunu belirten Fakıbaba, "Bizim normalde saman ihtiyacımız yok ama piyasada bazıları fiyatı yükselttiği zaman, 10 milyon tondan 3 bin ton saman ithali yaptığımız zaman bakıyorsunuz ki piyasada fiyatlar düşmüş. Başka ülkeler de yapıyor bunu. Burada eksikliklerimizi biliyoruz, üzerinde duruyoruz." dedi.

Fakıbaba, Türkiye'nin bir yılda toplam et tüketiminin 1 milyon 350 bin ton olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Emin olun 100 bin ton kadar et ithalatımız oluyor. Dün Sayın Başbakanımız Erzincan'da 250 bin düve projesini başlattı, bunu 3 yılda tamamlatacağız. Ondan 15 gün önce de Şırnak'ta bakan olarak bu kardeşiniz 500 bin damızlık koyun projesini başlattı. Göreceksiniz bunlarla et ithal eden değil ihraç eden bir ülke haline geleceğiz. Çok zor değil. Ben dün akşam, gecenin saat 12'sinde Brezilya tarım bakanıyla beraberdim, tarihini anlattı bize çok benziyor. Onlar da 10-15 yıl önce et ithal eden bir ülkeyken sonradan yapmış oldukları çalışmalarla şu anda dünyanın çeşitli ülkelerine et ihraç ediyorlar. Onun için önümüz açık. Bizim bu desteklerimiz devam edecek. Desteklerimiz kuruşu kuruşuna üretici kardeşlerimizin eline geçecek. Bu sene tahmin ederim 15 milyar lirayı bulacak. 2002 yılında 1,8 milyar lira olan destek, 2018 yılında 15 milyarı bulmuş."

RAMAZAN FIRSATÇILARINA GEÇİT YOK

Sadece üreticiyi değil esnafı, sanayiciyi, tüketiciyi de düşünmek zorunda olduklarını belirten Fakıbaba, "Bir bakıyorsunuz ki tarladan sofraya gelinceye kadar fiyat 1 liraysa 7 lira olmuş. Bu konuda da hükümetimiz gerekli çalışmaları yapılıyor. Ama bu seçimden dolayı belki bir aksama olabilir. Buna da mutlaka bir düzen ve kural getirilecektir. Bizim 90 milyona yakın insana karşı da sorumluluğumuz var. Çok değerli esnaf arkadaşlarım, sanayicilerim lütfen beni yanlış anlamasınlar. Onlar çok düzgün ve dürüst çalışan insanlar. Ama yüzde 1 dahi olsa spekülatif amaçlı, 'Ramazan geliyor insanların ihtiyaçları artacak ben bu fiyatı biraz arttırayım, fazla kazanayım' dedikleri an başlarında regülasyon görevimizi görürler. Onun için en ufak duyumlarda gerekli şeyleri yapıyoruz." diye konuştu.

Fakıbaba, Türk tarımı ve hayvancılığı için hiç kimsenin kuşkusunun olmamasını isteyerek, "Her geçen ay, her geçen yıl çok daha farklı olacağız. İnşallah son 3 yıl içinde lider bir ülke haline geleceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Fakıbaba, Türkiye açısından 24 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün biz varız, yarın yokuz, olabilir ama Türkiye Allah'ın izniyle mahşere kadar devam edecektir. Biz hiçbir zaman 'Bize oy verdi, vermedi' ayrımı yapmayız, yapmayacağız. Kürt'ü, Türk'ü, Arap'ı hep beraber kardeşiz biz. Zaten son zamanlarda tamamen ortaya çıktı ki PKK'sı da, FETÖ'sü de, PYD'si de, DEAŞ'ı da, DHKP-C'si de... Amaç Türkiye'de yaşayan insanlar mutlu olmasın... Sadece ve sadece piyonlar. Bir emir alıyorlar, o emri yerine getiriyorlar. Onun karşılığında da onlara bir şeyler veriliyor. Onlar da o görevi yapıyorlar. Yoksa ne Kürt ne Türk ne Laz ne Arap ne Çerkez ne Türkiye ile adamların hiç mi hiç en ufak bir dertleri yok. Onların dertleri kendileri. 'Acaba ben ne kazanabilirim, ben nasıl liderlik yapabilirim, ben nasıl daha fazla mutlu olabilirim?' Bencil bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar. Zaten bunun karşılığı da ölüm oluyor. Onun için artık insanların uyanması lazım. Bizim bir bayrağımız, bir devletimiz, bir milletimiz ve bir vatanımız var. Başka ülkemiz yok. Bir Türkiye var, bir Bandırma var, bir Balıkesir var, bir Urfa var, bir Manisa var. Hep beraber kardeşiz ve bu kardeşlik öyle bir kardeşlik ki... Kardeşlik zenginlik. Başta kendilerini büyük kabul eden devletler, Türkiye'nin bu bölgedeki gücünü azaltmak için bizi önce sağ-sol diye, sonra Alevi-Sünni diye, sonra Kürt-Türk diye bölmeye çalıştılar. Sonradan da FETÖ ayağıyla samimi inançlı insanları kandırıp, kendilerine maşa yapıp, oyun aleti yapıp ülkemizi bölmeye çalıştılar."

Fakıbaba, konuşmasının ardından merkezin açılışını gerçekleştirdi.