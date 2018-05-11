Ramazan kolileri satışa sunuldu



PERAKENDECİLER RAMAZANA HAZIR

Marketlerin ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolileri farklı içerik ve fiyatlarla satışa sunuldu. Bu yıl ramazan kolilerinin fiyatı 24,95 lira ile 104,90 lira arasında değişiyor.Ramazan ayında gelenek haline gelen, hayırseverlerin ihtiyaç sahibi kişilere bağış yapmak için tercih ettiği, iftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan gıda paketleri, tüketicilerin ramazanda en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşuyor.Zincir marketler ramazan erzak paketlerini, değişik içerik ve fiyat seçenekleriyle müşterilerine sunuyor.farklı seçeneklerle hazırladığı ramazan kolilerini, 29,9 lira ile 99,9 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkardı. Klasik, süper, mega ve lüks olmak üzere 4 erzak paketi hazırlayan CarrefourSA, farklı talepleri karşılamayı hedefliyor.İftar ve sahur sofraları düşünülerek hazırlanan koliler, temel gıda maddelerinden oluşuyor. Fiyatı 29,9 lira olan "Klasik Ramazan Kolisi"nde 13 ürün yer alırken, 59,9 lira değerindeki "Süper Ramazan Kolisi" 23 ürün içeriyor. 25 ürünün sunulduğu "Mega Ramazan Kolisi" 69,9 liradan, 31 ürünün yer aldığı "Lüks Ramazan Kolisi" de 99,9 liradan satılıyor.Bereket, Lezzet ve Ziyafet isimli 3 ramazan kolisini müşterilerine sunuyor. "Bereket Paketini" 13 ürünle 29,9 liradan satan Migros, 22 üründen oluşan "Lezzet Paketini" 49,9 liradan, 29 üründen oluşan "Ziyafet Paketini" ise 74,9 liradan satıyor.4 seçenek bulunuyor. Bu paketlerin 13 çeşit içereni 46,9, 21 çeşit içereni 79,9, 22 çeşit ürün içereni 104,9'dan ve 6 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 45,99 liradan raflarda yerini aldı.de içinde 19 çeşit ürün bulunan Ramazan Erzak Paketi'ni 49,9 liradan satışa sunarken, alışverişini kendisi yapmak isteyenlere verilebilecek 25 lira değerindeki Şok Kart da markette yerini aldı.marketin birer kilogramlık paketlerde 5 tür bakliyat içeren ramazan paketi 24,95 lira fiyatla satışa sunuldu.de "Ramazan'ın güzelliği paylaşmanın bereketi" sloganıyla 50 lira ve 100 lira bedelli iki 'hediye kartını' sunuyor. Kartlar teslim tarihinden itibaren 1 yıl geçerli olacak.