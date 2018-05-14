Ramazan ne zaman? İlk oruç ve sahur ne zaman?

Ramazan ayı ne zaman? sorusu Ramazan'a sayılı günler kala en çok aratılan konu oldu. Milyonlarca Müslüman'ı heyecan sarmış durumda... Ramazan alışverişiyse başladı. İlk sahur için nefesler tutuldu. Oruç için gün bekleniyor. Peki Ramazan ne zaman başlıyor?





RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?





11 ayın sultanı olarak nitelendirilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay olan Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Ramazan ayı içerisinde de Kadir Gecesi idrak edilecek. Ramazan ayının 27. gününe denk gelen Kadir Gecesi bu yıl 10 Haziran'a denk geliyor.





RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?





14 Haziran arefe günü perşembe günü... Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise 15 Haziran Cuma, ikinci günü 16 Haziran Cumartesi ve son günü 17 Haziran Pazar günü...





RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?





Bu yıl Ramazan ayının ilk günü cuma gününe denk geldiği için ve ikinci ve üçüncü günü hafta sonu tatiline geldiği için bu yıl bayram tatilinin 9 gün olması beklenmiyor.





2018 RAMAZAN'DA ORUÇ KAÇ GÜN KAÇ SAAT?





Üç ayların sonuncusu olan ve 11 ayın sulatanı olarak kabul edilen Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayıp 14 Haziran Perşembe günü sona erecek. Müslüman vatandaşlar, 15 Mayıs'ı 16 Mayıs'a bağlayan gece sahura kalkıp niyet edecekler. Vatandaşlar 30 gün boyunca oruç tutarken yaklaşık 16 buçuk saat iftarı bekleyecekler.





NASIL NİYET EDİLİR?





"Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya" şeklinde yapılan niyet en efdal olan niyettir. Herhangi bir oruç için niyet ederken gün belirlemeden yani "Bugünkü orucu tutmaya" derken bugün kelimesini kullanmadan edilen niyetlerde caizdir. Ramazan ayı içerisinde farz olan Ramazan orucu dışında hiçbir oruca niyet edilmez. Çünkü farz orucun zamanında başka oruç tutulmaz. İslam alimlerinin görüşlerine göre Ramazan ayının 30 günlük orucuna bir seferde niyet edilmez. Her oruç için ayrı niyet edilmelidir.















