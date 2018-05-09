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Ramazan öncesi ucuz et için kuyruk oluştu

Erzurum'da yaklaşan ramazan ayına hazırlık yapan vatandaşlar, kasaplara göre et ürünlerini daha uygun fiyata satan Et ve Süt Kurumu (ESK) önünde uzun kuyruklar oluşturdu

Ramazan öncesi ucuz et için kuyruk oluştu
Ramazanda tüketmek üzere ucuz fiyata kırmızı et almak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Yakutiye ilçesi Ayazpaşa Mahallesi Gürcükapı Caddesi'ndeki ESK satış mağazasının önünde sıraya girdi.

Kasaplarda kilosu ortalama 39 liradan satılan kırmızı eti ESK'den 29 liraya satın almak isteyenler, kurumun satış mağazası önünde uzun kuyruk oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlardan Mehmet Zeki Aslan, AA muhabirine, ramazan için hazırlık yaptıklarını belirterek, ESK'de satılan et ve kıymanın daha ucuz ve kaliteli olduğunu söyledi.

Sabahın erken saatinde ucuz fiyattan et almak için sıraya girdiğini anlatan Aslan, "Et kuyruğundayız, daha önce de birkaç kez geldim, kalabalık olduğu için alamadım. Et almak için sabahın erken saatlerinde kadın, erkek, yaşlı, genç herkes geliyor ve burada uzun kuyruklar oluşturuyor. Öğlene kadar beklememize rağmen bazen et kalmadığından alamadığımız günler oluyor." dedi.

Mehmet Zeki Aslan, vatandaşların et almak için kentin uzak mahallelerinden ESK satış mağazasına geldiğini ifade ederek, et ürünlerinin ucuz olması, ramazanın da yaklaşması sebebiyle kuyruk oluştuğunu anlattı.

Mağaza önünde zaman zaman 40-50, bazen de 300-400 metrelik kuyruklar oluşturduklarını ifade eden Aslan, ESK'nin yeni satış mağazalarının kentin muhtelif yerlerinde açılmasını talep etti.

Vatandaşlardan Kasım Yadız da ESK satış mağazalarının sayısının artırılmasını isteyerek, "Uzak mahallelerden buraya geliyoruz. ESK güvenilir ve ürünleri kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz. Ramazan ayı ve diğer günlerde et ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz." diye konuştu.

AA


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