Ramazan ayı ile ilgili uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı, "Porsiyonları küçültün, besinleri yavaş yavaş ve iyi çiğneyerek tüketin. Yağlı, kızartma türü, yoğun baharat içeriğine sahip besinlerden kaçının. Sahur ve iftar olmak üzere 2 ana öğün ile birlikte iftardan sonra 2 ara öğün yapın. Ara öğünde sütlü tatlı, taze meyve, kepekli galeta, süt, yoğurt tercih edin" şeklinde konuştu.





SUSUZLUĞA KARŞI NANE KARIŞI TARİFİ





Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Ağıllı, Ramazan ayında sadece uzun süre aç kalınmadığını, aynı zamanda ciddi bir susuzluk sürecinin de oruç tutanları beklediğine vurgu yaparak, şunları sözlerine ekledi: "Günlük su gereksiniminizi karşılamanız, vücudun su kaybının önlenmesi için önemli faktörlerden birisidir. Sıvı ihtiyacını azaltmak için içecek seçiminde ayran, maden suyu tercih edilmelidir. Sizlere önereceğim, sahurda tüketebileceğiniz içecek, gün içinde susuzluğunuzu gidermeye yardımcı olacaktır.





"Bir şişe maden suyu, 200 ml su, 125 gram light yoğurt, 200 gram salatalık, 3-4 tane naneden oluşan karışım ile susuzluğunuzun önüne geçebilirsiniz. Su, yoğurt, salatalık ve naneyi blender ile karıştırın. Üzerine maden suyu ekleyin ve sonra keyifle için."



