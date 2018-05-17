Yaza denk gelen Ramazan aylarının kurtarıcısı güllaç, hem hafif hem de pratik olmasının yanında aynı zamanda serin serin yenerek ferahlatan bir tatlı. Ramazan sofralarından eksik etmek istemeyeceğiniz güllaç kolayca hazırlandığı için evinizde de kolayca yapabileceğiniz bir tatlı. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...





GÜLLAÇ MALZEMELERİ





12 yaprak güllaç

İki buçuk litre süt

İki buçuk su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay bardağı gülsuyu

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Süslemek için:

Toz antep fıstığı

Kiraz şekerlemesi ya da nar





(Tarif 12 kişiliktir)





GÜLLAÇ YAPILIŞI





Güllaç için önce; süt, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede kaynatın. Daha sonra büyükçe bir tepsiye boşaltın. Gülsuyu ilave edip karıştırın. Güllaç yapraklarının yarısını tek tek süte batırın ve ayrı bir tepsiye üst üste yayın. Ortasına ceviz serpin. Kalan güllaçları da aynı şekilde süte batırıp, cevizin üzerine üst üste yerleştirin. Tepsideki sütlü karışımı güllacın üzerine dökün ve 15 dakika bekletin. Ardından istediğiniz şekilde kesin. Üzerini toz antep fıstığı ve kiraz şekerlemesi veya nar taneleri ile süsleyip servis yapın.