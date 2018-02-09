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Rami Kışlası'ndaki bu görüntü bakanlığı harekete geçirdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Rami Kışlası'nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde, alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi

09 Şubat 2018, Cuma 21:48
Rami Kışlası'ndaki bu görüntü bakanlığı harekete geçirdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden, bazı basın organlarından yer alan Rami Kışlası'nda ateş yakılmasına ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

FİRMA HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILDI

Açıklamada, "Rami Kışlası'nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde daha önce alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili, restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatılmıştır. Ayrıca söz konusu habere konu kişi/kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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