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Ramil Guliyev'e 'Yılın Sporcusu' ödülü

Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, GQ Türkiye dergisi tarafından 'Yılın Sporcusu' ödülüne layık görüldü

16 Şubat 2018, Cuma 00:08
Ramil Guliyev'e 'Yılın Sporcusu' ödülü
Dünya Şampiyonu Milli atlet Ramil Guliyev, GQ Türkiye dergisi tarafından “Yılın Sporcusu” ödülüne layık görüldü.

GQ Türkiye dergisinin bu yıl altıncısı düzenlenen GQ Men Of The Year Ödül Töreni Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi. Törende 2017 yılı boyunca başarıları ve stilleriyle ilham veren En İyi Aktör, Yılın Sporcusu, En İyi Yönetmen, Yılın Bilim Ödülü gibi dallarda ödüller sahiplerinin oldu.


200 METREDE ALTIN MADALYA KAZANMIŞTI


Geride kalan yıl ağustos ayında Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 200 metreyi ilk sırada tamamlayıp Türkiye'ye erkekler 200 metrede ilk altın madalyasını kazandırarak tarihe geçen Fenerbahçeli milli atlet Ramil Guliyev, Yılın Sporcusu ödülünün sahibi oldu.


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