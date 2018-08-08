Ramil Guliyev, finale yükseldi
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev, finale yükseldi
Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede milli atlet Ramil Guliyev, finale yükseldi.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen şampiyonanın ikinci gün akşam seansında piste çıkan Ramil Guliyev, erkekler 200 metre yarı finalinde birinci seride yarıştı.
FİNAL YARIŞI YARIN 21:05'TE
Londra'da geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli atlet Ramil Guliyev, 20.33'lük derecesiyle serisini birinci sırada tamamlayarak finale kaldı.
Erkekler 200 metre final yarışı, yarın TSİ 22.05'te yapılacak.