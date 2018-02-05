Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Trabzon’da bir belediye otobüsü şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için rampada bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak çocuk parkına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın sabaha karşı olması ve bu sırada parkta hiçbir çocuğun olmaması faciayı önledi

