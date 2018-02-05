Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü

Trabzon’da bir belediye otobüsü şoförünün sabaha karşı ilk seferinde ihtiyaç molası için rampada bıraktığı otobüs, aşağıya doğru kayarak çocuk parkına düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın sabaha karşı olması ve bu sırada parkta hiçbir çocuğun olmaması faciayı önledi
 

05 Şubat 2018, Pazartesi 11:32
Rampada bırakılan belediye otobüsü çocuk parkına düştü
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Kalkınma Mahallesi’nde ilginç bir kaza yaşandı. Sabah saatlerinde KTÜ Farabi Hastanesine gitmekte olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs şoförünün ihtiyaç molası nedeniyle rampada bırakıldı.


Belli bir süre sonra hızlı bir şekilde kaymaya başlayan otobüs iki otomobile çarptıktan sonra reklam panolarını kırarak yolun aşağı kısmında yer alan çocuk parkına düştü. Şans eseri sürücünün, yolcuların ve yoldan geçen vatandaşların olmaması nedeniyle kazada maddi hasar meydana gelirken, otobüs düştüğü çocuk parkından vinç yardımıyla çıkartıldı.

Otobüsün çocuk parkına düşüş anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA


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