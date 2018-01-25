Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta

Yüksek performanslı V8 motor 542 beygir
gücünde ve 502 lb ft tork üretiyor. 0-100 km/s hıza sadece 4.2 saniye
de çıkabilen Velar SRV markanın yan kuruluşu Jaguar’ın F-Pace SVR modeli ile aynı çizgide performans sergileyecek. Jaguar F-Pace SVR
ise Mart ayı sonunda başlayacak olan New York Motor Show’da ortaya çıkarılacak.
Land Rover, ortaklığa sahip olduğu Jaguar’ın F-Face SVR modeli ile birçok benzerliğe sahip olan Velar SRV’de daha çok off-road
performansına öncelik vererek piyasada bir adım daha öne çıkmayı planlıyor. Nurburning yarış pistinde kamuflajlı olarak çekilmiş casus fotoğraflarından gözlemlediğimiz kadarıyla yeni Velar SRV daha sportif bir görünüm kazanmış diyebiliriz.
Yeni Range Rover Velar SRV için 90.000 pound
başlangıç fiyatı öngörülüyor. Bu tahmin doğruysa Sport SRV’den 10.000 pound daha ucuz olacak demektir.
Adem Özdoğan