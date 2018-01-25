Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta

Adem Özdoğan

Yüksek performanslı V8 motorgücünde ve 502 lb ft tork üretiyor. 0-100 km/s hıza sadecede çıkabilen Velar SRV markanın yan kuruluşu Jaguar’ın F-Pace SVR modeli ile aynı çizgide performans sergileyecek.ise Mart ayı sonunda başlayacak olan New York Motor Show’da ortaya çıkarılacak.Land Rover, ortaklığa sahip olduğu Jaguar’ın F-Face SVR modeli ile birçok benzerliğe sahip olan Velar SRV’de daha çokperformansına öncelik vererek piyasada bir adım daha öne çıkmayı planlıyor. Nurburning yarış pistinde kamuflajlı olarak çekilmiş casus fotoğraflarından gözlemlediğimiz kadarıyla yeni Velar SRV daha sportif bir görünüm kazanmış diyebiliriz.Yeni Range Rover Velar SRV içinbaşlangıç fiyatı öngörülüyor. Bu tahmin doğruysa Sport SRV’den 10.000 pound daha ucuz olacak demektir.