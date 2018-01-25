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Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta

İngiliz arazi aracı üreticisi Land Rover, yeni Velar SVR modelinin bu hafta Batı Midlands’taki Land Rover test merkezindeki testlerini sorunsuz tamamladığını açıkladı. BMW X6 M’e rakip olarak gelecek olan Velar SRV, Ekim ayında yollara çıkmış olacak

Range Rover Velar SVR Ekim ayında satışta
Yüksek performanslı V8 motor 542 beygir gücünde ve 502 lb ft tork üretiyor. 0-100 km/s hıza sadece 4.2 saniyede çıkabilen Velar SRV markanın yan kuruluşu Jaguar’ın F-Pace SVR modeli ile aynı çizgide performans sergileyecek. Jaguar F-Pace SVR ise Mart ayı sonunda başlayacak olan New York Motor Show’da ortaya çıkarılacak.

Land Rover, ortaklığa sahip olduğu Jaguar’ın F-Face SVR modeli ile birçok benzerliğe sahip olan Velar SRV’de daha çok off-road performansına öncelik vererek piyasada bir adım daha öne çıkmayı planlıyor. Nurburning yarış pistinde kamuflajlı olarak çekilmiş casus fotoğraflarından gözlemlediğimiz kadarıyla yeni Velar SRV daha sportif bir görünüm kazanmış diyebiliriz. 

Yeni Range Rover Velar SRV için 90.000 pound başlangıç fiyatı öngörülüyor. Bu tahmin doğruysa Sport SRV’den 10.000 pound daha ucuz olacak demektir.
 

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