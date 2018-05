Rap müziğin parlayan yıldızı Wiz Khalifa İstanbul'a geliyor

YOUTUBE'DA 3.5 MİLYAR İZLENDİ



TÜRKİYE'DE İLK PERFORMANS

Adem Özdoğan

“Black and Yellow”, “Young, Wild & Free”, “We Dem Boyz”, “Roll Up” gibi onlarca liste başı şarkı ile başarısını katlayan Wiz Khalifa, kısa sürede rap/hip hop müzik türünün dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri haline geldi.Furious 7 filmi için Charlie Puth ile birlikte yayınladığı “See You Again” adlı şarkısıyla yalnızca YouTube’da 3,5 milyara yakın dinlenen ve 26 farklı ülkede 12 hafta boyunca liste başı kalmayı başaran Wiz Khalifa, bu başarısını Grammy ve Golden Globe adaylıklarıyla taçlandırdı. Yine aynı şarkı ile müzik platformu Spotify’da bir gün içerisinde en çok dinlenen sanatçı unvanını da elde eden ve müziği ve tarzıyla bir fenomen haline gelen Wiz Khalifa, ilk performansıyla İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.Yalnızca kendi hit şarkıları ile değil, aynı zamanda Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Snoop Dogg, will.i.am, Miley Cyrus gibi dünya starlarıyla birlikte yayınladığı çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Wiz Khalifa’nın ilk Türkiye performansı 4 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta.Wiz Khalifa’nın iki saatlik muhteşem canlı performansına ve çok yakında açıklanacak yeni isimlere de sahne olacak etkinliğin biletleri Biletix’te.