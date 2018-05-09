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Rap müziğin parlayan yıldızı Wiz Khalifa İstanbul'a geliyor

İlk albümü Show and Prove’u 2006 yılında çıkaran ve kısa süre içerisinde rap müziğin zirve isimleri arasına yükselmeyi başaran Cameron Jibril Thomaz, sahne adıyla Wiz Khalifa, Rota Events ve One Colony organizasyonu ile 4 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta!

Rap müziğin parlayan yıldızı Wiz Khalifa İstanbul'a geliyor
“Black and Yellow”, “Young, Wild & Free”, “We Dem Boyz”, “Roll Up” gibi onlarca liste başı şarkı ile başarısını katlayan Wiz Khalifa, kısa sürede rap/hip hop müzik türünün dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri haline geldi.


YOUTUBE'DA 3.5 MİLYAR İZLENDİ


Furious 7 filmi için Charlie Puth ile birlikte yayınladığı “See You Again” adlı şarkısıyla yalnızca YouTube’da 3,5 milyara yakın dinlenen ve 26 farklı ülkede 12 hafta boyunca liste başı kalmayı başaran Wiz Khalifa, bu başarısını Grammy ve Golden Globe adaylıklarıyla taçlandırdı. Yine aynı şarkı ile müzik platformu Spotify’da bir gün içerisinde en çok dinlenen sanatçı unvanını da elde eden ve müziği ve tarzıyla bir fenomen haline gelen Wiz Khalifa, ilk performansıyla İstanbullu hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.


TÜRKİYE'DE İLK PERFORMANS


Yalnızca kendi hit şarkıları ile değil, aynı zamanda Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Snoop Dogg, will.i.am, Miley Cyrus gibi dünya starlarıyla birlikte yayınladığı çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren dünyaca ünlü rap müzik sanatçısı Wiz Khalifa’nın ilk Türkiye performansı 4 Temmuz’da KüçükÇiftlik Park’ta.

Wiz Khalifa’nın iki saatlik muhteşem canlı performansına ve çok yakında açıklanacak yeni isimlere de sahne olacak etkinliğin biletleri Biletix’te.
 


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