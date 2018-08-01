Rap şarkıcıları havalimanında birbirine girdi

Olay, Orly Havalimanında yaşandı. Birbirinden nefret eden iki rap şarkıcısı Booba ve Kaaris, havalimanında karşılaşınca kavga etmeye başladı. Arkadaşlarının da kavgaya karışmasıyla birlikte ortalık savaş alanına döndü.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Arbede yüzünden birçok uçuş ertelenirken 11 kişi gözaltına alındı.

Her iki şarkıcının da Barcelona’da konser vermek için Paris’ten Barselona’ya gitmek üzere oldukları ve aynı uçağa denk geldikleri öğrenildi.





RAP ATIŞMASINDA DÜŞMAN OLDULAR

Öte yandan Kaaris’in, Booba sayesinde “Kalash” isimli şarkısını çıkartarak ünlü olduğu ancak şiddetli bir rap atışması sebebiyle birbirlerine düşman oldukları ifade edildi.