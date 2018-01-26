Rapçi 50 Cent dalgınlıkla Bitcoin milyoneri oldu

42 yaşındaki Curtis Jackson
ya da sahne ismi ile 50 Cent
, dalgınlığı sayesinde yanlışlıkla Bitcoin
milyoneri oldu.
2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin
’i de ekleyen 50 Cent
, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi.
Ancak 50 Cent'
in bu basit hatası ünlü rapçiye milyon dolarlar kazandırdı.
O dönemde 1 BTC
’nin değeri yaklaşık olarak 660 dolardı. Zamanla Bitcoin
astronomik oranlarda yükseldi.
Geçtiğimiz aylarda 20 bin doları test eden Bitcoin
, son bir haftadır 11 bin dolar seviyesinde.
50 Cent
’in elindeki Bitcoin
'lerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Ancak 50 Cent Bitcoin
'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.
Can Hakman