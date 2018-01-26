Rapçi 50 Cent dalgınlıkla Bitcoin milyoneri oldu

Can Hakman

42 yaşındakiya da sahne ismi ile, dalgınlığı sayesinde yanlışlıklamilyoneri oldu.2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine’i de ekleyen, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi.Ancakin bu basit hatası ünlü rapçiye milyon dolarlar kazandırdı.O dönemde 1’nin değeri yaklaşık olarak 660 dolardı. Zamanlaastronomik oranlarda yükseldi.Geçtiğimiz aylarda 20 bin doları test eden, son bir haftadır 11 bin dolar seviyesinde.’in elindeki'lerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor.Ancak'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.