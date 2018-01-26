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Rapçi 50 Cent dalgınlıkla Bitcoin milyoneri oldu

Bitcoin, bu sefer müzik dünyasından bir ismin milyonlar kazanmasına neden oldu. 2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen Curtis Jackson ya da sahne adıyla 50 Cent, bir anda 8 ila 8.5 milyon doların sahibi oldu

Rapçi 50 Cent dalgınlıkla Bitcoin milyoneri oldu
42 yaşındaki Curtis Jackson ya da sahne ismi ile 50 Cent, dalgınlığı sayesinde yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu. 

2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen 50 Cent, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi. 

Ancak 50 Cent'in bu basit hatası ünlü rapçiye milyon dolarlar kazandırdı. 

O dönemde 1 BTC’nin değeri yaklaşık olarak 660 dolardı. Zamanla Bitcoin astronomik oranlarda yükseldi. 



Geçtiğimiz aylarda 20 bin doları test eden Bitcoin, son bir haftadır 11 bin dolar seviyesinde. 

50 Cent’in elindeki Bitcoin'lerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor. 

Ancak 50 Cent Bitcoin'i olduğunu bundan birkaç ay önce hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.


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